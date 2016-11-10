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Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde borçları olduğu iddia edilen şahıs üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Üzerine benzin döküp kendini yaktı

10 Kasım 2016 18:32
Üzerine benzin döküp kendini yaktı - Tıkla İzle

Olay, saat 14.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Suruç ilçende yaşandı. Edinilen bilgiye göre, borçları olduğunu iddia eden Mahmut Ö. (32) kaymakamlık kapısının önünde üzerine benzin döktükten sonra kendisini ateşe verdi. Alevlerin içinde kalan şahıs, kaymakamlık çalışanları tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi 


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