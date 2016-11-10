Olay, saat 14.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Suruç ilçende yaşandı. Edinilen bilgiye göre, borçları olduğunu iddia eden Mahmut Ö. (32) kaymakamlık kapısının önünde üzerine benzin döktükten sonra kendisini ateşe verdi. Alevlerin içinde kalan şahıs, kaymakamlık çalışanları tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi