Olay, BTK Demiryolu projesini yürüten şirketin Kars Arpaçay Kümbet köyünde bulunan şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Yalçın Boy, beton santralindeki kovanın arızasını gidermek için çalıştığı esnada, beton santrali kovasının üzerine düşmesi nedeniyle ağır yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla üzerine düşen kovanın kaldırılmasının ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Boy, ameliyata alındı. Uzun süre yoğun bakımda kalan Yalçın Boy yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yalçın Boy'un kazada bir bacağının koptuğu öğrenilirken, yakınları ve mesai arkadaşları Boy'un hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Işık Çapanoğlu

