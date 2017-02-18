Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi Dikmenler Mezrasında bulunan bir hastanın kurtarılması için kar nedeniyle kapalı bulunan yolları açmak üzere 17 Şubat 2017 günü Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından yoğun çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Çalışmaların ilk aşamasında hastanın ambulansla alınarak Başkale ilçemize dönmesi sağlanmış, akşam saatlerinde yol açma çalışmalarına devam ettiği sırada iş makinesi operatörümüz Vasfi Karca’nın kullandığı araç, çığ düşmesi sonucu dere yatağına sürüklenmiştir. Olayın haber alınması üzerine bölgedeki jandarma ekiplerimiz ve duyarlı vatandaşlarımız olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. AFAD ekiplerimiz çığdan kapalı durumdaki yollar nedeniyle olay yerine Bitlis üzerinden ulaşabilmiştir. Yürütülen tüm gayretli çalışmalara rağmen iş makinesi operatörümüz Vasfi Karca, çığ altından 18 Şubat 2017 günü saat 11.00 civarında cansız olarak çıkarılmıştır. Operatörümüze Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.