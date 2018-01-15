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Üzerine çıkmadan çalıştırdığı traktörün altında kaldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yağ değiştirmeye götürdüğü traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen bir kişi, aniden hareket eden traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Üzerine çıkmadan çalıştırdığı traktörün altında kaldı

15 Ocak 2018 15:58

Olay Bayramiç Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 10 BBS 53 plakalı traktörün yağını değiştirmek üzere servise götüren Erkan Ülkü (44), traktörü üzerine çıkmadan çalıştırdı. Traktörün tekerlekleri altında sıkışan Ülkü'yü çevredeki vatandaşlar çıkararak hastaneye götürdü. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ülkü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle iki kez hayata döndürüldü. Bir kez daha kalbi duran Ülkü kurtarılamadı. Ülkü'nün daha önce de motosiklet kazasında yaralandığı ve bacağının sakat kaldığı öğrenildi.  

Sedef Topçu
 

 

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