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Üzerine demir kapı düşen çocuk yaşamını yitirdi

Bolu’da, evinin önünde oynarken bahçe kapısının bağlı olduğu betonun kırılmasıyla demir kapının altında kalan 3 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzerine demir kapı düşen çocuk yaşamını yitirdi

29 Temmuz 2017 19:46

Olay, dün akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Yaldız Sokak Özkan Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Komando Tugayı’nda uzman çavuş olarak görevli Emre Dumlupınar’ın 3 yaşındaki oğlu oynamak için evin arka bahçesine indi. Küçük çocuk bahçede oynadığı sırada demir bahçe kapısının bulunduğu beton koparak, kapıyla birlikte 3 yaşındaki Mustafa Dumlupınar’ın üzerine düştü. Çıkan gürültüyle bahçeye inen aile ve çevredeki vatandaşlar Mustafa’nın demir kapının altında olduğunu görünce olay yerine 112 Acil Servis çağırdılar.

Vatandaşların yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuk ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesine sevk edilen ve boynu kırıldığı öğrenilen 3 yaşındaki Mustafa Dumlupınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Mustafa defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye götürüldü.

Apartman sakinleri tedirgin

Apartmana 15 gün önce taşındıkları öğrenilen Dumlupınar ailesinin 3 yaşındaki oğlu Mustafa’nın ölümü, apartman sakinleri tarafından cinayet olarak değerlendirildi. Dumlupınar ailesi ile aynı apartmanda oturduğunu belirten demir ustası Sinan Akyar, “Demir kapıyı betona tutturmuşlar ama bahçeye örülen betonu yere bir demirle sabitlememişler. Burada ölen hepimizin çocuğu olabilirdi. Apartman olarak imza toplayıp sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. 

Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu, demir kapı


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