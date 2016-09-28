Olay, 25 Ağustos’ta Siirt'in Eruh ilçesi Sarıgül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Rıdvan Güneş evde oynarken üzerine vestiyer dolabı düştü. Ağır yaralı olarak kurtarılan Güneş Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elazığ'a sevk edildi. Medical Park Elazığ Hastanesinde tedavi altına alınan Güneş’i yaşatmak için doktorlar 1 ay mücadele verdi. Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı

