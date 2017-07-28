Diğer
Kategoriler

Üzerine düştüğü demir vücuduna saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, vücuduna demir saplanan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Üzerine düştüğü demir vücuduna saplandı

28 Temmuz 2017 11:53
Üzerine düştüğü demir vücuduna saplandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İnegölspor'un yeni tesislerinin inşaatında çalışan 49 yaşında Fehmi Bulut, birinci kattan boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düşen işçi, zemindeki dik şekilde duran 4 santim kalınlığındaki inşaat demirinin üzerine düştü. Düşmeyle beraber dik olan demir işçinin kalçasına saplandı. Kanlar içinde kalan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. İşçiler tarafından sabit olan demir ayak hizasından demir makası ile kesildi. Yaralı işçi özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Yolda 112 ambulansına konulan işçi, Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vücudundaki demirin çıkarıldığı işçinin tedavisi sürüyor. 

Salih Bakıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!