Üzerine düştüğü demir vücuduna saplandı

Edinilen bilgiye göre, İnegölspor'un yeni tesislerinin inşaatında çalışan 49 yaşında Fehmi Bulut, birinci kattan boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düşen işçi, zemindeki dik şekilde duran 4 santim kalınlığındaki inşaat demirinin üzerine düştü. Düşmeyle beraber dik olan demir işçinin kalçasına saplandı. Kanlar içinde kalan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. İşçiler tarafından sabit olan demir ayak hizasından demir makası ile kesildi. Yaralı işçi özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Yolda 112 ambulansına konulan işçi, Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vücudundaki demirin çıkarıldığı işçinin tedavisi sürüyor.

Salih Bakıcı