Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Üzerine elektrik teli düşen 2 koyun telef oldu

Üzerine elektrik teli düşen 2 koyun telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde hayvan pazarına götürülen koyunların üzerine elektrik düştü. Olayda iki koyun telef oldu.

Üzerine elektrik teli düşen 2 koyun telef oldu

13 Aralık 2016 10:40
Üzerine elektrik teli düşen 2 koyun telef oldu - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, sabah erken saatlerde Gülabibey Mahallesi 6. Sokak'ta kopan elektrik teli hayvan pazarına götürülen koyun sürüsünün üzerine düştü. 30 koyunluk sürüden akıma kapılan iki koyun telef oldu.
Koyunların sahibi Yusuf Yarat polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme yaparak tutanak tuttu.

Sabah saatlerinde sokaktan geçtikleri sırada kopan telin koyunlarını telef ettiğini söyleyen hayvanların sahibi Yusuf Yarat, “Akıma kapılan iki koyunum can verdi. Akıma kapılan koyunları kurtarmaya çalışan amca oğlumu da duvara çarptı, az daha o da ölüyordu. Sabah 06.00’dan beridir burada nöbet tutuyorum ki olur da çocuklar geçerken kapılmasın” dedi. Polisin incelemesinin ardından olay yerine gelen ekipler, kopan elektrik tellerini toplayarak onarım çalışması yaptı.

Cuma Sarı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç