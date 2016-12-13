Alınan bilgilere göre, sabah erken saatlerde Gülabibey Mahallesi 6. Sokak'ta kopan elektrik teli hayvan pazarına götürülen koyun sürüsünün üzerine düştü. 30 koyunluk sürüden akıma kapılan iki koyun telef oldu.

Koyunların sahibi Yusuf Yarat polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme yaparak tutanak tuttu.

Sabah saatlerinde sokaktan geçtikleri sırada kopan telin koyunlarını telef ettiğini söyleyen hayvanların sahibi Yusuf Yarat, “Akıma kapılan iki koyunum can verdi. Akıma kapılan koyunları kurtarmaya çalışan amca oğlumu da duvara çarptı, az daha o da ölüyordu. Sabah 06.00’dan beridir burada nöbet tutuyorum ki olur da çocuklar geçerken kapılmasın” dedi. Polisin incelemesinin ardından olay yerine gelen ekipler, kopan elektrik tellerini toplayarak onarım çalışması yaptı.

Cuma Sarı