Üzerine elektrikli soba devrilen felçli kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Tire'ye bağlı Cambazlı köyünde ısınmak için elektrikli sobayı yakan 82 yaşındaki felçli Hatice Filiz’in üzerine yüksek ayaklı soba devrildi. Bir süre sonra üst katta oturan Cengiz Filiz, dumanı fark edince hemen alt kata inerek kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Cengiz Filiz, annesi Hatice Filiz'i aracıyla Tire'ye götürürken, Tire'den çıkan 112 ambulansı yaralıyı yolda alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, 112 ambulansıyla İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yakup Fatih Şaşmaz

