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Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Esma hayatını kaybetti

Adana’da oyun oynarken üzerine düşen televizyonun altında kalıp hayatını kaybeden 3 yaşındaki kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Esma hayatını kaybetti

22 Aralık 2017 12:13

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahalllesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin yanında 7 yaşındaki kardeşi Hasan Efe ile oyun oynayan 3 yaşındaki Esma Nur Yıldız’ın üzerine tüplü televizyon devrildi. Anne ise bu sırada panik içerisinde kızının üzerinden televizyonu kaldırıp kızını olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Otopsinin ardından Esma Nur Yıldız’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Küçük kızın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Umutcan İşledici
 

 

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