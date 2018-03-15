Diğer
Kategoriler

Üzerine vinç düşen tekne paramparça oldu

Çanakkale’de bakımları ve boyama işlemleri yapılan balıkçı teknesi Sarıçay’dan denize indirildiği sırada vincin ana dişlisinin kırılmasıyla denize düşerken, bör bölümü suya gömüldü.

Üzerine vinç düşen tekne paramparça oldu

15 Mart 2018 18:09

Olay, bugün 16.00 sıralarında Sarıçay'da meydana geldi. Bakımları ve boyama işlemleri yapılan 'Dardanelles-1' isimli tekne, vinç yardımı ile denize indirildiği sırada, vincin ana dişlisinin kırılmasıyla birlikte tekne suya düştü. Vincin bomunun da teknenin üzerine düşmesi üzerine tekne kullanılamaz hala geldi. Vinçte ise maddi hasar oluştu. 

Kaza sırasında teknenin içinde bulunan sahibi 60 yaşındaki Yusuf Yeğin ile arkadaşı 53 yaşındaki Okan Erturan kazadan yara almadan kurtuldu. 17 GE 997 plakalı vinci kullanan Yusuf Görmez ise tedbir amaçlı kendi imkanlarıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine gitti. 

Kazayı anlatan Turgay Yeğin, "Vincin suya değeceği zaman, vincin ana dişlisi kırıldı. O kırılınca teknenin üzerine düştü, vinçte onun üzerine düştü. Tekne pert oldu. Vincin şoförü sıkıştı. Görünüşte bir şey yoktu ama tedbir amaçlı hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce
 

Etiketler: tekne, vinç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç