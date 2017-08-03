Üzerine yıldırım düşen yaşlı kadın öldü

Edinilen bilgilere göre Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde tarlada çalışan 69 yaşındaki Şerife Aksu isimli yaşlı kadının üzerine yıldırım düştü. Tarlada çalışan diğer yakınları tarafından sağlık ekiplerine bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen savcının inceleme yapmasının ardından yaşlı kadının cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Coşkun Sağlamdin

