'Üzerinize PKK'yı salarım' diyen kadından şikayetçi oldu

Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdur S.A.(43) duruşmada hazır bulunurken, sanık N.B. ise duruşmaya katılmadı.

Mağdur S.A. mahkemede "Eşim TIR şoförüdür. Almanya'ya gidip, gelir. N.B. isimli kadın eşimin sevgilisi olmuş. Sürekli arayarak, mesaj atarak boşanmam için tehdit ediyor. Sizin başınıza PKK'yı salayım da gör diyerek hakaret ediyor. Oğlunun arkasında PKK'nın olduğunu, benim kızım ile oğlumun üzerine PKK'yı salacağını söylüyor. Beni PKK ile tehdit ediyor, burası dağ başı mı? 25 yıllık evliyim, 3 çocuğum var, eşimden boşanmam için sürekli mesaj atıyor. Eşim de artık eve gelmiyor. Bu kadından şikayetçiyim" diye konuştu.

Mağdur S.A., PKK ile tehdit eden kadının gönderdiği mesajları da mahkemeye delil olarak sundu.

Mahkeme hakimi, sanık N.B.'nin Almanya'da olup olmadığının araştırılması ve ifadesinin alınması için yurt dışına ilgili makamlara müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı Ekim ayına erteledi.