İstanbul Cerrahi Fulya Hastanesi doktorlarından Nöroloji bölümü Uzm. Dr. Fuldan Aktaş, parkinson hastalığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Parkinson hastalığının beynin nörodejeneratif kronik hastalıklarından olduğunu belirten Aktaş, alzheimer hastalığının ardından ikinci sırada daha çok görüldüğünü söyledi. Parkinson hastalığı ileri yaş hastalığı olduğunu kaydeden Aktaş, “Alzheimer hastalığı gibi ve 60 -75 yaş arası hastalarda, insanlarda daha çok sık görülür. yüzde 10 kadarı 40 yaşın altında görülmektedir. Çok nadiren de 20 yaş altı görülebilir. Genetik vasfı vardır. Genç yaşta görülenlerin bir kısmında genetik özellik saptanabilmektedir yüzde 50 kadarı. Kırsal yaşamda bulunanlar, kuyu suyu kullananlar ve bazı toksik etkilere maruz kalanlarda daha sık görülür. Kafein ve nikotin kullanımı olanlarda daha geç görülebilir” dedi.

Parkinson hastalığının belirtileri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Fuldan Aktaş, “Parkinson hastalığı beyinde dopamin azlığı neticesinde olur. Dopamin maddesi vücuttaki hareketlerimizin akıcılığını, doğru ve tam olarak tamamlanmasını sağlayan bir maddedir. Dopamin az salgılanınca da hastada katılık, tutukluk, yavaşlık ve tremör yani titreme ve dengesizlik görülebilir. Ayrıca koku alma bozuklukları, uyku bozuklukları emosyonel depresyona ait bulgular, konuşmada ve yazmada bozukluklar görülebilir” şeklinde konuştu.

Parkinson hastalığı ileri yaşta görüldüğü için her yaşlıda görülebilen ağrılar parkinson hastalarında da görüldüğünü söyleyen Aktaş, bu ağrıların da eklem ağrıları olduğunu, ayrıca parkinson hastalığının içeriği nedeni ile distonik kasılmalar görülebileceğini açıkladı. Distonik kasılmaların ağrı ile birlikte de olabileceğini kaydeden Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca santral ağrı denen başka bir ağrı şekli vardır ki bu birazda tedavisi zor olan bir ağrı çeşididir. Hastanın alnında, yüzünde ve boynunda yutma sırasında ağrılara rast gelebiliriz. Bazende bu katılık parkinsonda ki belirtilerden biri olan katılık, belli bir ekstremite de mesela omuzda başlayabilir. Bu da hastanın ağrı nedeniyle nöroloji polikliniklerine gelmesine neden olur. Parkinson hastalığında depresyon yüzde dört beş kadar görülebilir. Her on kişinin dördünde beşinde görülebileceği düşünülür. Bazen primer nedenlerle, bazen de seconder nedenlerle görülebilir bu durum. Zaten dopamin düşüklüğü nedeniyle olan Parkinson hastalarında dopamin vücutta hareketi, canlılığı ve ritmi temsil ettiği için, bu maddenin azlığı depresyon gibi bulgu verebilir. Birde bu tür kronik hastalıklarda, böyle kronik bir hastalığa müzdarip olmayı içselleştiren hastalar bazen depresyona yakalanabilmektedir. Depresyon tedavisinde de hem dopamin maddeleri hem de bazı diğer depresyona ait bazı maddelerden, ilaçlardan faydalanmaktayız".

Uzm. Dr. Fuldan Aktaş, parkinson tedavisinin büyük bölümünü medikal tedavi oluşturduğunu belirterek, "Medikal tedavide dopamin benzeri ilaçlar, dopaminin bir değişik formları verilebilir. Ayrıca yardımcı ilaçlar Parkinson belirtilerini azaltabilir. Diğer tedavide cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi hem bir noktasal olarak dopamin üreten hücrelerdeki uyarıyı sağlayıcı pil konumu ve değişik stimülasyonlardan oluşabilir. Gen çalışmaları da devam etmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.