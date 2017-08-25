Diğer
Kategoriler

Uzm. Dr. Taşar: 'Göz numaranız sürekli değişiyorsa dikkat edin'

Göz korneasının öne doğru uzaması olarak bilinen keratokonus hastalığının sıcak ve alerjinin yoğun olduğu Akdeniz ülkelerinde daha yoğun görüldüğünü söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Taşar, tedavi yöntemlerini anlattı.

Uzm. Dr. Taşar: Göz numaranız sürekli değişiyorsa dikkat edin

25 Ağustos 2017 11:41

Keratokonus hastalığını, kornea denilen ve gözün en önündeki saat camı gibi olan saydam, kırıcı tabakanın ilerleyici bir şekilde incelerek öne doğru konik tarzda uzaması veya sarkması olarak tanımlayan Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Taşar, rahatsızlığın genellikle kadınlarda göründüğüne dikkat çekti. Çarpık ve bulanık görme, ilerleyici miyop ve astigmat, gözlerde kaşıntı ve ışık hassasiyeti gibi belirtilerin önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Taşar, bu belirtilere sahip kişilerin standart göz muayenelerine ek olarak kornea topografisi ile ileri tetkikleri de yaptırması gerektiğini söyledi.

2 bin kişide bir görülen bu hastalığın tedavisine erkenden başlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Taşar, “Özellikle yakınlarında bu tür rahatsızlık olanların daha duyarlı olması gerekir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını belirli dönemlerde göz hekimine götürerek, dikkatli ve detaylı muayeneden geçirilmelerini sağlaması hastalığın tanısında büyük önem taşır. Keratokonus ön bulgusu saptanan kişilerde oluşan alerjik göz problemleri sürekli kaşıma ve ovalamaya bağlı olarak hastalığın hızlı ilerlemesine neden olur. Bu sebeple sık sık göz alerjisi problemi olan kişilerde muayene önemlidir. Belirtileri genellikle ergenlik çağında ortaya çıkmaya başlayan hastalık, 20-40 yaş arasında ilerleme gösterip 40 yaş sonrası durağan döneme girmektedir. İlerleme döneminde hastaların gözlük numaralarında sürekli değişiklikler görülebilmektedir. Sürekli göz numaraları değişikliği varsa çok dikkatli olunmalı” dedi.

Kimlerde görülür?

Hastalık genetik geçiş özelliğine sahiptir ve keratokonus hastalarının yakınlarında da yüksek astigmat veya yüksek oranda keratokonus şeklinde görülür. Hastalarda sürekli artan düzensiz astigmatizma, miyopi vardır, iki taraflı tutulum olur. Hastaların en büyük şikayeti sık sık gözlük değişimi ama kısa süre sonra bu gözlüklerde yetersizlik ve görme bozukluğudur. Keratokonus korneanın yaralanması, bazı özel göz hastalıkları ve sistemik rahatsızlıklarla birlikte olabilir. Uygun olmayan gözlere Excimer Laser ameliyatı yapılmasından sonra gözün saydam tabakasının zayıflaması durumunda da ortaya çıkabilir.

Etiketler: Keratokonus hastalığı, kornea


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç