Uzm. Dr. Taşar: 'Göz numaranız sürekli değişiyorsa dikkat edin'

Keratokonus hastalığını, kornea denilen ve gözün en önündeki saat camı gibi olan saydam, kırıcı tabakanın ilerleyici bir şekilde incelerek öne doğru konik tarzda uzaması veya sarkması olarak tanımlayan Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Taşar, rahatsızlığın genellikle kadınlarda göründüğüne dikkat çekti. Çarpık ve bulanık görme, ilerleyici miyop ve astigmat, gözlerde kaşıntı ve ışık hassasiyeti gibi belirtilerin önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Taşar, bu belirtilere sahip kişilerin standart göz muayenelerine ek olarak kornea topografisi ile ileri tetkikleri de yaptırması gerektiğini söyledi.

2 bin kişide bir görülen bu hastalığın tedavisine erkenden başlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Taşar, “Özellikle yakınlarında bu tür rahatsızlık olanların daha duyarlı olması gerekir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını belirli dönemlerde göz hekimine götürerek, dikkatli ve detaylı muayeneden geçirilmelerini sağlaması hastalığın tanısında büyük önem taşır. Keratokonus ön bulgusu saptanan kişilerde oluşan alerjik göz problemleri sürekli kaşıma ve ovalamaya bağlı olarak hastalığın hızlı ilerlemesine neden olur. Bu sebeple sık sık göz alerjisi problemi olan kişilerde muayene önemlidir. Belirtileri genellikle ergenlik çağında ortaya çıkmaya başlayan hastalık, 20-40 yaş arasında ilerleme gösterip 40 yaş sonrası durağan döneme girmektedir. İlerleme döneminde hastaların gözlük numaralarında sürekli değişiklikler görülebilmektedir. Sürekli göz numaraları değişikliği varsa çok dikkatli olunmalı” dedi.

Kimlerde görülür?

Hastalık genetik geçiş özelliğine sahiptir ve keratokonus hastalarının yakınlarında da yüksek astigmat veya yüksek oranda keratokonus şeklinde görülür. Hastalarda sürekli artan düzensiz astigmatizma, miyopi vardır, iki taraflı tutulum olur. Hastaların en büyük şikayeti sık sık gözlük değişimi ama kısa süre sonra bu gözlüklerde yetersizlik ve görme bozukluğudur. Keratokonus korneanın yaralanması, bazı özel göz hastalıkları ve sistemik rahatsızlıklarla birlikte olabilir. Uygun olmayan gözlere Excimer Laser ameliyatı yapılmasından sonra gözün saydam tabakasının zayıflaması durumunda da ortaya çıkabilir.