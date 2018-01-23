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Uzman çavuş evlenirken operasyondaki arkadaşlarını unutmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde evlenen uzman çavuş, ‘Afrin Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan arkadaşlarına destek için nikah masasını gül yerine zeytin dalıyla donattı.

Uzman çavuş evlenirken operasyondaki arkadaşlarını unutmadı

23 Ocak 2018 11:27

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakolunda görev yapan Uzman Çavuş Samet Demir bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Zehra Baysal ile evlenme kararı aldı. Avsallar Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren çift, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla başlattığı operasyonda görev yapan arkadaşlarına destek için nikah masasını gül yerine zeytin dalıyla donattı. En mutlu gününde bile akıllarının orada olduğu söyleyen çift, "Operasyona katılan silah arkadaşlarımıza desteklemek için düğün törenimizde nikah masamızı gül yerine zeytin dalları ile donattık" dedi.

Recep Erdoğan

Etiketler: antalya

 

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