Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının yol kontrolü yapan askerlerin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Çeçen’in cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Müftü Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. İki uzman çavuş oğlundan birisini şehit veren baba Metin Çeçen ile anne İpek Çeçen, oğullarının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Rukiye Çeçen ise cenazeye kocasının kamuflajını giyerek katıldı. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Çeçen, hiçbir şeyden habersiz oğlunu ’Hepsi şaka’ diyerek teselli etmeye çalıştı. Şehidin Hakkari’nin Çukurca ilçesinde birlikte görev yaptıkları kardeşi Uzman Çavuş Burak Çeçen ise ağabeyinin oğlunu kucağına alıp sarılarak gözyaşı dökerken, "Hakkını helal et gardaş, onlar kalleşler ana" diyerek tepkisini dile getirdi.

Şehidin silah arkadaşı gözyaşı döktü

Şehit Çeçen için Cumhuriyet Meydanı’nda İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazı öncesinde şehidin babası, annesi ve kız kardeşi ile operasyonda yaralanan silah arkadaşı Burak Hamamcıoğlu, Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Rukiye Çeçen, oğlu ile birlikte eşinin tabutunu okşadı. Şehidin babası Metin Çeçen ile oğlu Burak Çeçen törende el ele tutuşarak birbirlerine destek olmaya çalıştı. Cenaze namazının ardından ağabeyinin tabutunu öperek asker selamı veren Burak Çeçen, “Hakkını helal et yiğidim" dedi. Şehidin hamile olan ablası Kübra da kardeşinin fotoğrafına sarılarak duygusal anlar yaşadı. Cenaze namazının ardından okunan dualarla şehidin naaşı, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Cenazeye katılan Turhallılar gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi Kuşoturağı köyünde toprağa verildi.

Şehidin cenazesine Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Garnizon Komutanı 48. Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Turhal Kaymakam Vekili Serhat Öcal, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nurhan İçmez