Uzman çavuş öldürülmeden önce sosyal medyada canlı yayın yaptı

Edinilen bilgiye göre memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde izne gelen Uzman Çavuş Mustafa Kara, dün akşam saatlerinde 4 arkadaşıyla birlikte otomobille Feke yolundaki Sırelif mevkiine geldi. İddiaya göre, sohbet sırasında E.Ö. ile aralarında sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile Kara’ya ateş etti. Mustafa Kara olay yerinde yaşamını yitirirken E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Mustafa Kara'nın ölmeden birkaç dakika öncesinde Facebook hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde Kara'nın müzik dinlediği, canlı yayına yorum yapan arkadaşlarına selam gönderdiği görüldü. Tartışmanın görüntülere yansıyan kısmında, arkadaşının kendisine küfür ederek “Az geri çek işte” dediği duyuldu. Kara daha sonra yayını kapattığı anlaşıldı.