Alınan bilgiye göre, Antalya’dan Kumluca istikametine gitmekte olan Hüseyin Tom’un (22) kullandığı 32 AJ 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen H.K’nin kullandığı 07 FLM 02 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil içerisine sıkışan Hüseyin Tom sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Tom'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Hüseyin Tom’un Kaş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Kumluca Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.