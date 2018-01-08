Diğer
Kategoriler

Uzman çavuşu vuran silahlı saldırgan yakalandı

Hakkari’den memleketi Kastamonu’ya izne gelen uzman çavuşa silahlı saldırı düzenleyen zanlı, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Uzman çavuşu vuran silahlı saldırgan yakalandı

08 Ocak 2018 01:11

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’den memleketi Kastamonu’ya izne gelen Uzman Çavuş U.K, 5 Ocak Cuma akşamı İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılırken kendisini vuran şahsın İ.K. olduğunu söyleyen Uzman Çavuş U.K.’nin hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi. Bu bilgiler ışığında çevrede incelemelerde bulunan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden silahlı saldırı sonrası kaçan aracın plakasını ve içerisindeki şahsın kimliğini belirledi. Ardından kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç aletiyle birlikte silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K. ile Uzman Çavuş U.K.’nin daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle o esnada yoldan geçen otomobile kurşun isabet etmesi sonucu camları kırıldı. Ayrıca silahlı saldırı nedeniyle saldırının olduğu bölgede yolun kenarında park halinde duran iki otomobilde de hasar oluştu. 

Etiketler: silahlı saldırgan, uzman çavuş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç