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Uzman çavuşun öldürdüğü baldızı ve kayınvalidesi defnedildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir uzman çavuşun, ayrılmak isteyen eşiyle konuşmak için gittiği evde çıkan tartışmada kurşunların hedefi olan kayınvalidesi ve baldızı son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman çavuşun öldürdüğü baldızı ve kayınvalidesi defnedildi

17 Ocak 2017 19:09

Dün gece Kartepe Ataevler mahallesi Özen sokak üzerindeki eve gelerek kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aynur D. ile görüşmek isteyen Uzman Çavuş Alper D., çıkan tartışmada kayınvalidesi Nuran Yaktı(52) ve baldızı Aysun Bozcan’yı (30) silahla vurdu. Hayatını kaybeden anne ve kızı, Kartepe Ataevler Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına anne Nurhan Yaktı ve kızı Aysun Bozcan'ın yakınları katılırken, Bozcan'ın Hakkari'de görevli Uzman Çavuş eşi Hasan Bozcan ise cenazeye yetişemedi. Dün geceki olayda yaralanan Aysun Bozcan'ın bir kızı olaydan yara almadan kurtulan diğer kızı ise cenaze törenine getirilmedi.

Anne ve kızının cenazeleri kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon mezarlığına defnedildi. Öte yandan polis ekipleri, dün olaydan sonra kiraladığı araçla kaçmaya çalışan ve kaza yaptıktan sonra aracını terk ederek kayıplara karışan Alper D.'nin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor. 

Etiketler: Aynur D, kartepe, kayınvalide Nuran Yaktı, Kocaeli, Uzman Çavuş Alper D, Uzman çavuşun öldürdüğü baldızı ve kayınvalidesi


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