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Uzman çavuşun şehit edilmesinde 8 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Sait Çelik’in şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Uzman çavuşun şehit edilmesinde 8 tutuklama

15 Aralık 2016 11:00

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tepe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Muhammed Sait Çelik’in 6 Nisan’da bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak faillerin ve işbirlikçilerinin yakalanması ve haklarında adli işlem başlatılması maksadıyla Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyası kapsamında yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında 6-8 Nisan ve 8 Aralık’ta Bismil Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden, Jandarma Adli Kolluk Birimleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekât Timleri ve Polis Terörle Mücadele Birimlerinin katılımıyla 23 ayrı adrese eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmış ve çıkarıldıkları mahkemede 8 şüpheli şahıs tutuklamış, 11 şüpheli şahıs adli kontrol, 7 şüpheli şahıs ise tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakılmışlardır” denildi.

Etiketler: Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Sait Çelik, şehit, tutuklama


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