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Uzman doktordan “kış” uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Hamidi, kış aylarına geçişte soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlara karşı kritik uyarılar da bulunarak bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyecekler hakkında bilgi verdi.

Uzman doktordan “kış” uyarısı

31 Ekim 2016 10:27


Özellikle yaz mevsiminden kış dönemine geçiş süreci olan sonbaharda hastalıklara daha çok yakalanma riskinin arttığını hatırlatan Uzm. Dr. Ahmet Hamidi, bağışıklık sistemini güçlendirecek vücut direncini artıracak öneriler de bulundu.

Emsey Hospıtal İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Hamidi verdiği bilgide ; “Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin viral enfeksiyonlara yatkınlığı yüksektir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, direncimizi arttırarak bu hastalıklarla baş edebiliriz. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli “C” vitamini olmakla beraber, “D ve A” vitamini, magnezyum ile çinko da vücut direncini arttırır.”

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRECEK VİTAMİN BESİNLER

Bağışıklık sistemini güçlendirecek, vücut direncini artıracak besinleri ve faydalarını da sıralayan Emsey Hospıtal İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Hamidi;

“Sarımsak, doğal antibakterial, antiviral ve antifungaldir. Sarımsağın kimyasal bir antikarsinojenik etkisi vardır. Kolesterol ve kan basıncını düşürme etkiside mevcuttur.Yoğurt, immün sistemimizin yaklaşık yüzde 70-80’ini bağırsak florası oluşturmaktadır. Bu dengeyi sağlayan “iyi bakteriler” probiotikler ile vücuda alınmaktadır. En önemlileri yoğurt ve kefirdir. Sabahları yiyeceğimiz bir kase yoğurt immün sistemimizi güçlendirmemize yardımcı olacaktır. Vitamin “D” açısından da bize destek olacaktır. Ispanak, Folik asit, vitamin “C” potasyum ve mağnezyumdan zengindir. Hücre yenilenmesine yardımcıdır. Brokoli, kalsiyum, vitamin “A-C ve E ‘ den zengin olup karaciğer için faydalıdır. Antioksidan etkisi vardır. Turunçgiller, greyfurt, portakal, limon, lime, mandalina “C” vitamininden zengin olup özellikle greyfurt tüketiminde kalp hastalığı olup kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların dikkatli tüketmeleri gerekir. Tarçın, doğal antibakterial, antiviral ve antifungaldir. Sindirime faydası olup kanşekeri regülasyonunda olumlu etkileri vardır. Karpuz, vitamin “C ve A” içerir. Yüksek konsantrasyonda likopen içerir, enfeksiyon, enflamasyon ve serbest radikallerde azalmaya yardımcıdır. Kabuklu deniz ürünleri, istiridye, istakoz,yengeç gibi deniz ürünleri bol selenyum içerir ve grip virüslerine karşı beyaz kan hücrelerinin sitokin üretmesine yardımcı olur. Omega-3 yağ asitlerinden zengin somon, uskumru, ringa balığı soğuk algınlığı ve solunum yolları enfeksiyonlarında akciğerleri korur ve enflamasyonu azaltarak yardımcı olur. Kırmızı biber, vitamin “C” deposu, beta-karotenden zengindir. İmmün sistem kadar sağlıklı bir cilt ve gözlere sahip olmamızı sağlar. Kiwi, folat,potasyum, vitamin “ K ve vitamin C’ den zengindir. Özellikle soğuk algınlığı sonrası oluşan öksürük, wheezing gibi komplikasyonlardan solunum sistemini koruyabilir” dedi.
 

Etiketler: Ahmet Hamidi, bağışıklık sistemi, Emsoy Hospital, kış


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