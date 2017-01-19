Yarıyıl tatiline girerken sık sık tartışmalara konu olan tatilde ödev verilmesi ile ilgili farklı görüşler ortaya atılırken, bu konuya yönelik son noktayı uzman eğitimci ve Kara Anaokulu’nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Aydan Gömügen Tuncay koydu. Uzman eğitimci Aydan Gömügen Tuncay, öğrencilerin bilgilerini tekrar etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, çok fazla ödev verilmek yerine nitelikli ve öğrencinin kendini bulabileceği ödevler verilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini nasıl geçirmesi gerektiğine yönelik soruları yanıtlayan Aydan Gömügen Tuncay, “Çocuklara tamamen ödev verilmemeli diye bir şey söz konusu olamaz. Ödev verilmeli ama ödevin niceliği değil niteliği önemli. Yani bazı öğretmenler çok fazla ödev verip çocuğun kafasını dolduruyorlar. Bazı öğretmen arkadaşlarımız da az ödev verip, çocukların becerilerini ortaya çıkarıyorlar. İşte önemli olan budur. Çocuk becerilerini ortaya çıkaracağı zaman iyi bir ödevi bir şekilde yapabilir. Ama çok fazla, detaylı yani test çözme, özet çıkarma, konu anlatım, konuyu yazma, özetleme gibi çok fazla olan ödev sistemlerine karşıyız biz. Nicelik değil, nitelik önemli diyoruz” şeklinde konuştu.

Çocukların tatili iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Aydan Gömügen Tuncay, “Sosyal alanlarda kendilerini geliştirebilmek adına birtakım beceriler kazandırılmalı çocuklara. Örneğin bakanımız da söyledi bunu. Müze gezileri, çeşitli farkındalık yaratacak etkinliklere katılmalar gibi, sosyal faaliyetleri destekleyici çalışmalar yapılırsa daha kolay çocuklar tatile adapte olur ama tatil sonrası okul başlayacağı için onu da fazla abartmadan, biraz da eski bilgileri yenileyerek bu süreci tamamlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Aileler kötü karnelere kızmamalı”

Yarıyıl tatilinin ardından alınan karnelerle ilgili yaşanan konulara da değinen Aydan Gömügen Tuncay, “Karneler, çocuğun bir başarısının verildiği somut bir çizelge diye düşünelim. Aslında çocuk okulda bir takım davranışları öğreniyor. Evet akademik yeniliklerle donanıyor ama kötü karne getirdiği zaman çocuk, ebeveynler onlara kızmamalı. Çünkü altında yatan bir sürü neden vardır. Bunun psikologlarla ve pedagoglarla araştırılması gerektiğine inanıyorum. Çocukları azarlamak yerine, nerede sorun var onu bulmaya çalışmalıyız. Bu daha doğru olur. Çocuklar bazen yıl içerisinde çok değişik sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunları bazen aileler bilemiyor. Bunların üzerinde aileler durur ise çocuklar bu sürece daha kolay adapte olacaklardır” diye konuştu.

Ailelerin tatilde çocuklarla zaman geçirmesini de öneren Aydan Gömügen Tuncay, “Genelde tabi aileler çalışıyorlar. Çalışan aile olan bir toplumuz biz. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ama tabi bu tatil döneminde biraz daha çocukları ile beraber sosyal aktiviteleri paylaşmaları gerekir. Beraber tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, onlar ile belirli hobileri paylaşmak, bu basketbol olur, voleybol olur, onlarla birlikte bunu illaki bir spor kulübünde değil, kendileri de yapabilirler. Bazı sosyal alanlar var. Orada çocukla birlikte aile, hep birlikte bu işi yaparsa çocuk daha motive olmuş olur ve ikinci döneme daha sağlıklı başlar. Bu tamamen bir sacayak, üçlü bir sacayak. Ebeveyn, çocuk ve öğretmen sacayağı. Bu üçünü çok dengede tutarsak çocuklar çok daha mutlu bir geleceğe doğru giderler” dedi.



“Çocuklara nitelikli ödev verilmeli”

Çocukların eğitim-öğretim döneminde öğrendikleri bilgileri unutmaması için tekrarın önemli olduğunu vurgulayan uzman eğitimci Aydan Gömügen Tuncay, “Tekrar olmadan bilgiler unutulur, bu bir gerçek. Yalnız ödevin çok fazla olması değil, nitelikli ödev verilmesi önemli. Bazı öğretmen çok fazla ödev veriyor. Ama içeriğinde çocuğu çok fazla yoracak şeyler var. Bazı öğretmenler az ödev veriyor, çocuğun becerisini ortaya çıkarıyor. Bu tür ödevler daha yararlı çocuklara. Aileler çocuklarının ödevlerini kesinlikle yapmasınlar. Birinci dönemde yardım edebilirler ama çocuklar ikinci dönemde kendi ödevlerini yapacak düzeye geliyorlar” şeklinde konuştu.

Çocukların bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazları çok fazla kullandığına dikkat çeken Aydan Gömügen Tuncay, “Çocuklar sadece tatilde değil diğer zamanlarda da bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazları kullanıyorlar. Aslında bu çocuğun kişiliğini yok ediyor. Çünkü o çocuk orada kendi kişiliğini geliştireceği yerde, tamamen bir robot gibi, bir çizgi film izliyor. Kendini bir çizgi film karakteri yerine koyuyor. Bunlar çok yanlış. 15 günlük tatilde de bunları sınırlandırmak gerekiyor. Tamamen verilmesin demiyoruz. Ama belirli düzeyler arasında verilmesi lazım. Örneğin günde yarım saat ya da bir saat. Ama bu süreklilik arz etmeyecek şekilde olması gerekiyor” diye konuştu.

MUSTAFA ESEN - METİN BAŞAR