Uzman Fizyoterapist Söylemez: 'Kuaförde boyun fıtığı oluyoruz'

Düğün, davet, toplantı gibi hemen her özel günde kuaförde saç bakımı yaptıran kadınlarda boyun fıtığı ve saç düzleşmesi rahatsızlıklarında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. Uzman Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez, son yıllarda kadınlarda omurga ve boyun rahatsızlıklarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Özellikle kuaförlerdeki boyunu geriye doğru atarak saç yıkma, perma makinasında uzun süre hareketsiz durma gibi yanlış uygulamaların bu rahatsızlıkları tetiklediğine değinen Söylemez, "Kuaföre giden kadınlar yaklaşık 1 saat boyunca perma makinasında saçlarına bakım yaptırıyor. Bu işlem sırasında omurga ve boyuna, oturuş bozukluğu nedeniyle çok büyük bir baskı uygulanıyor. Uygulanan aşırı ısı ve arkasından oluşan serin ortam da boyun tutulması ve ağrılara yol açıyor. Kuaförlerin perma makinalarını omurga sağlığına uygun olması gerek. Kadınlar kuaför seçerken bu detaya mutlaka dikkat edilmeli. Aynı zamanda saç yıkama ve boya uygulama sırasında boyunu geriye yaslayarak yapılan uygulama omurga için çok zararlı. Bize gelen hastaların büyük kısmında boyun fıtığı ve boyun düzleşmesi rahatsızlıkları var. Kuaförden çıktıktan sonra ani hareketler yapmamaya ve basit egzersizlerle omurganızı esnetmeye özen gösterin" diye konuştu.

"Kadın ve çocuklarda artış var"

Son dönemlerde kadınlarda ve çocuklarda omurga rahatsızlıklarında erkeklere oranla daha büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken Söylemez, "Kadın ve çocukların ense adaleleri ve omurgası erkeklere göre daha zayıftır. Eskiden 35-40 yaşlarında daha yoğun yaşanan omurga rahatsızlıkları çocuklarda 10-15 yaşlara kadar indi. Çocuklar sürekli akıllı telefon ve tabletlerle zaman geçiriyor. Çocuklar boyunları önünde ya da yatar pozisyonda telefona bakıyor. Ortalama 5 kilo ağırlığındaki bir kafanın omurgaya 20 dakikadan fazla baskı yapması tüm dengeyi bozuyor. Telefon ekranına 10 dakikadan uzun süre bakmamak gerek. Mola verip basit egzersizler yaparak omurga rahatsızlıklarının önüne geçilebilir. Kadınlar da kuaför seçerken daha dikkatli olmalı. Omurga ve boyuna zarar verecek uygulamalardan kaçınmalı" diye konuştu.

Ameliyatsız tedavi mümkün

Boyun düzleşmesi ve fıtık rahatsızlığının fizik tedavi ile ameliyatsız düzeltilebildiğine dikkat çeken Söylemez, "Parmaklarda ya da kolda ağrı, hissizlik ve his değişikliği, omuzda ve boyunda ağrı, kürek kemiğinin arkasında aralıklarla oluşan ağrı fıtık belirtisidir. Omurga rahatsızlıkları yavaş ilerlediği için kendini belli etmez. İlk etapta fizik tedavi ile basit şekilde düzeltilen bu sorunlar dikkate alınmazsa ameliyata kadar ilerleyebilir. Bu rahatsızlıkları yaşayanlar bir an evvel bir uzmana başvurmalı" dedi.