İstanbul’un içinden çıkılmaz trafiğinde kendine özel yolunda ilerleyen metrobüs artık en popüler toplu ulaşım aracı. Öyle ki üniversitelere tez konusu olmasının yanında ünü yurtdışına taşmış durumda. Ortadoğu ve Afrika ülkelerine model toplu ulaşım aracı olarak inceleniyor, İETT bu konuda danışmanlık bile veriyor.

Beylikdüzü’nden başlayıp Söğütlüçeşme’ye uzanan 44 durak ve 52 kilometrelik bu hat şehrin iki ucunu bir araya getiriyor. Trafiği olmadığı için İstanbullunun hayatını kolaylaştıran sistem, seyahat sırasında ise kâbus yaşatıyor.

Günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyan metrobüste oturmak neredeyse imkânsız. Hatta bazı duraklarda metrobüse binebilmek bile büyük şanş. Peki metrobüse binebilmenin ya da bir ihtimal oturmanın formülleri neler?

Uzun deneyimler sonucu derlediğimiz ve uzman yolculardan dinlediğimiz kuralları sizler için sıraladık. Kurallara bir göz atın ama unutmayın, metrobüste oturma garantisi olan tek insan şofördür.

KAPI TEOREMİ

Yolcuların zaten içgüdüsel olarak uyguladığı bu yöntem, geometri ve matematikle en iç içe olduğumuz anlardan biridir. 18 metre uzunluğundaki metrobüsün bir ön bir arka ve iki orta olmak üzere dört kapısı mevcut. Bu ortalama dört metrede bir kapı demek.

Otobüsün durağa yanaştığı esnada durduğu yeri tam olarak hesaplayın ve bu hesaba göre metrobüsün ön kapısında ya da ön kapısından sırasıyla dört, sekiz ve on iki metre aralıklarla durun. 4+4+4 sistemi her zaman işe yarar. İşte şimdi lisede “Ne işime yarayacak” dediğiniz matematik problemleri imdadınıza yetişti!

Eğer siz o dersleri astıysanız ve şimdi kapıyı denk getiremediyseniz üzülmeyin. Metrobüsün durakla arasındaki mesafeyi saptadıktan sonra duraktan yola inin ve kimsenin sıra nedir bilmediği bu ortamda kalabalığın yanlarından sapmalar yapın. Ayrıca binerken kapıya tutunmak, tutunduğunuz taraftaki yolcuları bertaraf etmenize olanak sağlar.

HEDEFE KİTLENİN

Çoğumuz metrobüse bindikten sonra arazi almaya gelen amca edasıyla koltukların artı ve eksilerini değerlendiren yavaş insanlarla karşılaşmışızdır. Zaten kavgaların en çok çıktığı konuların başında bu durum gelir. Siz onlardan biri olmayın.

Metrobüste koltukta oturmak ortalama bir saatlik sosyal statüdür çünkü koltuk metrobüsün VIP bölümüdür. Dolayısıyla hangi koltukta oturduğunuz değil, oturup oturmadığınız önemlidir. Denk getirdiğiniz kapıya göre karar aşamasını araca binmeden halletmek size ortalama on saniyede dolan metrobüste avantaj sağlar.

HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR

Metrobüs, gelir ve konum gözetmeksizin herkesin eşit olduğu yegâne yerdir. Bu ulaşım aracı insanlığın varoluşunda en büyük paya sahip olan kolektif hareket etme mantığına tamamen elverişsizdir. Herkes tek başlarına içler acısı bir yaşam mücadelesi vermektedir. Metrobüste merhamet sizi ayakta bırakır.

KÖRÜK CANDIR

Sık yapılan hatalardan biri metrobüse bindikten sonra kapı önlerinde beklemektir. Kapı önlerinde meydana gelen birikmeler iniş-binişleri engellediği için kavga riskinizi artırır. Kişi başına düşen oksijen miktarının azlığını da göz önüne alınca yapılması gereken metrobüs gelirken körüğe bir göz atmak.

Eğer boşsa hemen oraya yönelin. İnmek zor olmasın diye kapı önünde Kırkpınar güreşi tutarlarken, siz metrobüs için adeta bir paralel evren olan körükte kitabınızı gazetenizi bile okuyabilirsiniz.

GÜLLENİN SULTANLARI

Kapıların açıldığı andan indikleri ana kadar hiçbir nezaketle karşılaşmayan kadınlar, bu haksız rekabeti ortadan kaldıracak dahiyane bir çözüme ulaşmış: çanta atma!

Eğer birbirleriyle kıyasıya güreşen erkeklerin arasında kendinize oturma adına bir şans oluşturmak istiyorsanız metrobüse adım attıktan sonra gözünüze kestirdiğiniz ilk koltuğa tıpkı bir gülle gibi çantanızı atabilir, daha sonra ele geçirdiğiniz koltuğa oturabilirsiniz.

İLK DURAKLARI KOVALAYIN

Metrobüs hattı boyunca her durakta günün her saati yolcu popülasyonu yoğundur. Dolayısıyla araçlar size gelene kadar tıka basa dolar. Bununla başa çıkmanın yöntemi pik saatlerde seyahat etmekten kaçınmak ya da ilk duraklara gidip oradan binmek. İlk duraklara yakınsanız birkaç durak ileri ya da geri gitmeyi göze alarak boş araç kovalayabilirsiniz.

SEN MİSİN OTURAN?

Çoğumuz metrobüste orta yaşta bile sayılmayacak insanların öğrencilere yaptığı psikolojik baskılara şahit olmuşuzdur. Elbette tüm modern toplumlarda olduğu gibi sorumlu bir vatandaş olarak hasta, yaşlı, çocuklu, hamile ya da gazilere yer vermeniz gerekmektedir.

Ama bu yolcuların dışında size mahalle baskısı yapan insanlarla başa çıkmanız gerekir. Metrobüste oturmak muhabereyi kazanmak demektir ama asıl savaş koltuğu elde tutmak için verilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda algılarınızı kapatın, “Seni görmüyorum” mesajı verin.

CAN METE/GAZETE HABERTÜRK