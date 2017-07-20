Uzmanından başarılı tüp bebek tedavisi için altın kural

Memorial Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Gündüz, başarılı bir tüp bebek tedavisi için "En az üç ay öncesinde kullanılıyorsa sigara ve alkol kullanımı bırakılmalı, özellikle kilolu olan kadınlar kilo vermeli, stres oluşturabilecek etkinliklerden kaçınılmalı, beslenmeye dikkat edilmeli, Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli, paketlenmiş ve katkı maddesi bulunan gıdalardan kaçınılmalı, tedavi olunduğu bilgisi herkesle paylaşılmamalı, işlenmiş et tüketilmemeli, beslenmede proteine yer verilmeli" dedi.

"Tüp Bebek Tedavisinde Teni Teknoloji ve Tedavi Seçenekleri" konferansına katılan Op. Dr. Tonguç Gündüz, çiftlerdeki infertilite sorunlarının yüzde 50’sinin erkek kaynaklı olduğunu ve günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte bu hasta gruplarında bebek sahibi olma şansının yükseldiğini söyledi. Op. Dr. Gündüz, tüp bebek tedavilerinde çok önemli bir yere sahip olan Preimplantasyon Genetik Tanı ve endoskopik cerrahiler hakkında da bilgi verdi.

"Erkek kaynaklı infertilite için umut ışığı teknoloji"

İnfertilite sebeplerinin yüzde 50’sinin erkek kaynaklı olduğu düşünülmektedir" diyen Gündüz, "Günümüzde geliştirilmiş mikroçipli tüp bebek tedavisi ile sperm sayısında yetersizlik olan erkek kaynaklı kısırlıklara bir çözüm bulunmuştur. FERTILE CHIP adı verilen tedavi, spermlerindeki sayı, şekil ve morfolojik özellikler sebebiyle gebelik sağlamakta güçlük çeken erkekler için bir umut ışığıdır. Mikro akışkan çip teknolojisi sayesinde kaliteli spermler seçilebilmektedir. Bu yöntemler ile DNA’sı en iyi, en kaliteli ve en uygun spermi bulabilmek mümkündür. DNA’sı en kaliteli olan spermle, embriyo oluşturulmakta, böylece gebelik şansı arttırılmaktadır" dedi.

"Sağlıklı ve sağlıksız spermler ayırt ediliyor"

Op. Dr. Gündüz, "Mikroçip yöntemi sayesinde sağlıklı spermler ve diğerlerine göre daha az sağlıklı olan spermler ayırt edilmektedir. Sperm çipleri mikro kanalcıklardan oluşur. Mikro kanalların görevi de iyi kalitedeki spermlerin seçimini sağlamasıdır. Mikro çip yöntemi ile kaliteli ve kalitesiz spermler iki farklı tarafta toplanır. Bir tarafta sağlıklı ve DNA’sı oldukça düzgün olan kaliteli spermler toplanırken, bir tarafta da diğerlerinden daha sağlıksız olan, DNA’sı hasar görmüş spermler toplanır. Bu sayede de sağlıksız olan spermlerin seçilip, gebelik şansını düşürmesi riski ortadan kaldırılır" ifadelerini kaydetti.

"Aşırı kilo başarıyı etkiliyor"

Kilonun sperm sayısını etkilediğini ifade eden Op. Dr. Tonguç Gündüz, "Kadında ve erkekte kilo arttıkça östrojen düzeyi artar bu da kandaki hormon dengesini, sperm üretimini, sperm kalitesini etkilemektedir. Fakat bu kadında daha belirgindir. Çünkü yumurta kalitesi düşebilir, embriyo kalitesi bozulabilir, gebelik oranları etkilenebilir, gebe kaldıktan sonra gebelikle ilgili komünikasyonlar daha fazla görülebilir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, art arda 3 tüp bebek tedavisi sonrasında gebeliğe ulaşılamaması durumudur. Gebeliğin elde edilememesinde karşılaşılan en sık sorun, çiftlerde herhangi bir sorun yokken iyi bir embriyo gelişememesidir. Her hastanın standart protokollere, daha önceden kestirilebilen aynı cevabı vermesi mümkün değildir. Bu nedenle protokol ve ilaç değişiklikleri ya da destek tedaviler ile yumurta kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar daha iyi embriyo elde edilmesini sağlayabilir" diye konuştu.

Başarılı bir tüp bebek tedavisi için 8 altın kuralın olduğunu belirten Gündüz şöyle devam etti: "En az üç ay öncesinde kullanılıyorsa sigara ve alkol kullanımı bırakılmalı, özellikle kilolu olan kadınlar kilo vermeli, stres oluşturabilecek etkinliklerden kaçınılmalı, beslenmeye dikkat edilmeli, Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli, paketlenmiş ve katkı maddesi bulunan gıdalardan kaçınılmalı, tedavi olunduğu bilgisi herkesle paylaşılmamalı, işlenmiş et tüketilmemeli, beslenmede proteine yer verilmeli."