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Uzmanlar merdiven altı güneş gözlükleri konusunda uyardı

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Bilen, vatandaşları ucuz alınan güneş gözlükleri konusunda uyardı.

Uzmanlar merdiven altı güneş gözlükleri konusunda uyardı

01 Ağustos 2017 16:06

Yrd. Doç. Dr. Bilen, işportalar da ve internetten satılan güneş gözlükleri, gözleri ultraviyole ışınlarından korumadığı için gözde görme kaybına ve bazı göz hastalıklarına yol açtığı söyledi. Yrd. Doç. Dr. Bilen, sıcakların mevsim normallerinin üstüne çıktığı bu günlerde vatandaşların güneş gözlüklerine olan talebinde artış olduğunu kaldırımlarda tezgahlarda satılan ucuz ve markasız güneş gözlüklerinin güneşten gelen zararlı ışınları engelleyemediği için direkt olarak gözle temas etmesine neden olduğu için görme kaybına kadar yol açabilecek göz hastalıklarına neden olduğu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Bilen, “Taklit ya da sahte güneş gözlükleri, güneşten gelen zararlı ışınlara karşı gözü koruyamadığı gibi aksine gözbebeğini genişleterek göze gelen zararlı ışınların miktarını arttırıp göz sağlığını daha da bozmaktadır. Vatandaşlarımız gözlük alırken kaliteli, tescilli ve standartlara uygun yerlerden gözlük almalıdır. Gözlük, bizim için bir aksesuarın ötesinde olmalıdır” şeklinde konuştu. 

Cihan Kizir


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