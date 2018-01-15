Uzmanlar Trabzon’da pistten çıkan uçağın durumunu yorumladı

’Airlinehaber’ sitesindeki köşe yazısında olası ihtimalleri kaleme alan Erhan İnanç, “Pegasus Havayolları’na ait B737-800 uçağının, 13 Ocak 2018 akşam saatlerinde Ankara-Trabzon seferinin ‘Trabzon inişi sonrasında pistten çıkıp uçurumdan aşağı sarkarak denize varmadan durması’ kazasının nasıl olduğu hakkında senaryo yazmak için erken” ifadelerini kullandı.

PİSTİN UZUNLUĞU 2 BİN 500 METRE

Trabzon Havalimanı’nın pist uzunluğu 2 bin 500 metre olduğunu belirten İnanç,” Piste paralel taxi yolu ise pistin kara tarafında, 11 başından 29 başına doğru sadece bin 500 metre uzunluğunda. 11 başından (deniz üzerinden) iniş yapan uçak, aprona gitmek için pistin 29 başındaki manevra alanını kullanarak, 180 derece dönüş yaparak iniş yönünde 11 başa doğru gitmek ve pistin ortalarında bulunan taxi yoluna girmek zorunda. Yolcuların anlatımlarından anlaşıldığına göre, 11 başından inişi yapan uçak yavaşlayıp reverserleri kapattığında, pistin 29 başına 100-150 metre kala aniden sağ motora full takat gaz verildiğinde uçak doğal olarak hızla sol tarafa fırlar şekilde dönüş yapar. Pistin hemen güney kenarında 50 metre kadar toprak saha var. Toprak sahadan sonra denize dik inen uçurum var. Uçak bu boşluğu geçince uçurumdan aşağıya doğru inmeye başlamış” değerlendirmesinde bulundu.

“TOPRAK ALAN DENİZE UÇMAYI ENGELLEDİ”

Denize 25 metre kala uçağın toprak zeminde kalarak bir facianın önlendiğini ifade eden İnanç şöyle devam etti:

“Toprak alanda dikmeler toprağa gömülünce sağ motor toprağa sürtünmüş, uçağın ileri hareketi nedeniyle kanat bağlantısından koparak ayrılmış, uçak ileriye doğru giderken sağ kanattan koparak ayrılan sağ motor aşağıya denize yuvarlanmış. Resimlerde kopan motorun denizde olduğu görülüyor. Sol motorun nose cowl’u ise yarısına kadar toprağa gömülmüş. Bütün bunlar uçağın denize varmadan uçurumda durmasına yardım eden frenleme faktörleri. Aksi halde uçağın denize düşmesi çok kolay olacaktı. Kopan motorun yakıt bağlantıları da koptuğu için, sağ kanat içinde kalan yakıt buradan akmıştır. Uçak 45-50 derece meyilde durduğu için kanattan akan yakıt denize boşalmıştır. Akan yakıtın tutuşmaması bir ateş veya kıvılcımla buluşmamış olmasındandır.”

YOLCULARIN İFADELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Uçak içindeki yolcuların "2 defa fren yaptı ve çok hızlıydı" ifadelerini de değerlendiren İnanç, “İniş sonunda durmaya ramak kala sağ motorun kontrolsüz bir şekilde aniden TO takatında gaz yeme nedenleri neler olabilir? EEC (Electronic Engine Control) kompüterin bir arıza nedeniyle kontrolsüz davranışı olabilir. Fevkalade nadir de olsa, kompüterlerin kontrol/kumanda dışına çıkabildiğini biliyoruz. Buna elektronik dilinde “Computer Crazy” deriz. Eğer uçak inişte piste geç oturmuş ise, pilot pist sonunda duramayacaklarını varsayarak pass geçmek istemiş, TO/GA butonuna basmıştır ama belki bir EEC arızası nedeniyle sadece sağ motor TO devrine yükselirken sol motor idle’da (rölanti) kalmış olabilir” açıklamasında bulundu.