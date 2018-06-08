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Uzmanlar uyardı: '2 yılda bir klima gazı dolumu yakıt tasarrufu sağlıyor'

Euromaster uzmanları, her yıl polen filtresi değişimi ve 2 yılda bir de klima gazı dolumunun sürüş konforu beraberinde yakıt tasarrufu da sağladığını belirtti.

Uzmanlar uyardı: 2 yılda bir klima gazı dolumu yakıt tasarrufu sağlıyor

08 Haziran 2018 12:33

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, klima gazı ve polen filtresi değişimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Açıklamaya göre, her yıl polen filtresi değişimini ve 2 yılda bir de klima gazı dolumunun sürüş konforu ile yakıt tasarrufu sağlıyor. 

Klima sistemi bakımının faydaları 

Açıklamaya göre iyi bakılan bir klima sistemi, sıcak havalarda sürüş konforunu ve güvenliğini pozitif yönde etkileyerek sürüş kalitesine önemli şekilde katkıda bulunur. Sağlıklı çalışan bir klima sistemi, sahip olduğu filtreler sayesinde dışarıdaki kir ve tozların otomobilin yaşam alanına dahil olmasına engel olurken, içerideki havayı sabit tutar ve nem seviyesini düşürür. Öte yandan bakımsız bir klima sistemi, zamanla biriken bakteriler sebebiyle sağlığı olumsuz etkileme riski taşırken, otomobilin motorunu zorlayarak yakıt tüketimini önemli oranda artırır. 

Klima gazı dolumuyla ilgili duyuru 

Ayrıca açıklamada klima gazı dolumu işleminin 30 Haziran tarihine kadar kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarında avantajlı fiyatlarla gerçekleştirileceği duyuruldu.  

 

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