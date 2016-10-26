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Uzmanlar uyardı: 'Kredi kartı alırken dikkatli olun'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartlarına limitin aylık gelirin dört katıyla sınırlandırılmasını Tüketicileri Koruma Derneği Genel Sekreteri Halil Çamalan ve Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Akkaya değerlendirdi.

Uzmanlar uyardı: Kredi kartı alırken dikkatli olun

26 Ekim 2016 10:11

"Kredi kartı limit sınırı tüketiciyi değil, bankayı koruyor"

Tüketicileri Koruma Derneği Genel Sekreteri Halil Çamalan, BDDK’nın kredi kartına dört aylık gelir limitinin tüketiciyi koruma gibi görünse de bankaların riskini azaltan bir uygulama olduğunu söyledi.
Türkiye’de yaklaşık 58 milyon kredi kartı olduğunu ve neredeyse her yetişkine bir kredi kartı düştüğünü hatırlatan Tüketicileri Koruma Derneği Genel Sekreteri Çamalan,"Tüketiciler aslında biraz kredi kartlarından uzaklaşmak istiyorlar ama bunu yapma şansları yok. Bir bankanın limiti dolduysa bir başka bankadan alıyorlardı. Hükümet BDDK kanalıyla buna bir sınırlama getirdi. Bu sınırlama tüketici açısından bir çözüm değil. Çünkü asgari ücretle çalışan bir kişinin maaşı bin 300 TL ise 5 bin 200 TL’ye kadar kredi kartı hakkı var. Asgari ücretle geçinen birine 5 bin 200 TL limit verip harcamaya teşvik edilmesi tüketici açısından da banka açısından da bir risk olduğundan bankalar bu konuda kendilerini korumaya aldılar. Bu durum tüketiciyi koruyormuş gibi görünse de aslında bankalar kendilerini koruyor. Bugün 78 milyon nüfuslu ülkemizde yüzde 25’i genç ve çocuk. Kredi kartı sahibi ise 57 milyon 800 bin civarında yani neredeyse her yetişkine bir kredi kartı düşüyor." dedi.

"Rekabet sorunu devreye giriyor"

Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç. Murat Akkaya ise bankarın tüketiciler farkına varmadan dört maaş gelirini tanımladığını söyledi.

Yard. Doç. Akkaya, "Bankalar yoğun rekabet nedeniyle bazen dört maaş limitini tek başına tanımlamaktadır. Tüketiciler de bunun farkında olmamaktadır ve diğer banka kartlarından da faydalanamamaktadır. Bu nedenle de rekabet sorunu devreye giriyor. Tüketicinin korunması açısından tüketici bilinçli bir şekilde limitini ayarlarsa diğer banka kartlarından da faydalanabilir. Bu durumda kart kullanıcıları kartın, bankanın özelliklerine bakarak limitlerini kendileri doğru bir şekilde ayarlamaları gerekir." ifadelerini kaydetti. 

Ahmet Bilge - Uğur Gülboy

Etiketler: kredi kartı


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