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Uzmanlardan anne ve babalara kış uyarısı

Kış ayının yaklaşması üzerine ailelere uyarılarda bulunan Uzman Dr. Muhammet Asena, çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmemesi ve bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ancak grip veya başka hastalıklar için de her zaman doktor kontrolünün gerekli olduğunu söyledi.


13 Ekim 2016 11:19

Uzmanlar kış aylarının yaklaşmasıyla ailelere çocukları için önemli uyarılarda bulundu. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Baştabip Yardımcısı Uzman Dr. Muhammet Asena, soğuk algınlığı ve gribin virüs enfeksiyonu olarak algılandığını ama semtomlarının farklı olduğu bir döneme girmiş olduklarını dile getirdi. Uzman Dr. Asena, "Sadece bu dönemde olmaz. Ama bu dönemlerde grip ve soğuk algınlığında artış bekleniyor. Soğuk algınlığı ve gribin bazıları bakteriyel bazıları ise viral olmak üzere şekillendiriliyor. Ama ikisi de aslında viraldır. Sadece virüslerin kimlikleri değişir" dedi.

"Kış dönemimde üst solunum yolunda artış oluyor"
Kış dönemlerinde üst solunum yolunda artış olmasının nedeninin ise kapalı ortamlarda damlacık yoluyla bulaştığına dikkat çeken Uzman Dr. Asena, "Çocuklar, yetişkinlerin hapşırık ve aksırıklarıyla birbirleriyle bulaştırması kapalı ortamda daha fazladır. Özellikle havalandırma olmaması ve sigara ortamlarında daha fazla bulaşma görüyoruz. Genelde ekim ve nisan ayında artış gösterir. Ama tabi virüslere her dönemde ve mevsimde karşılaşma olasılığı yüksektir. Grip aşısı A ve B virüslerine karşı etkili bir aşıdır. Ama ne yazık ki virüs olduğu için değişiklik gösteriyor. Her dönemde 200’e aşkın virüs enfeksiyonuyla karşı karşıyayız. Her yıl muhakkak yapılması gerekir. Sürekli kimlik değiştirir virüsler. Her yıl onlara göre uyumlu aşılar geliştiriyoruz. Tamamen korumaz ama hastalığın ağır geçmesini engeller. Virüse karşı bir silah ve etkili ilaç yoktur. Yapılacak olan istirahat ve bol bol sıvı tüketmek. C vitamini ağırlıklı gıdalarla beslenmek ayrıca kapalı ortamlardan uzak durmaktır" ifadelerini kaydetti.

"Kışın kapalı ortamdan uzak durulmalı"
Kış aylarında kapalı ortamlarından uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Asena, ancak bunu toplum olarak yapmadıklarını ve yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi. Uzman Dr. Asena, "Burada yaşamımızı sürdürdüğümüzde günlük olarak belli periyotlar çerçevesinde havalandırmak lazım. Çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmemelidir. Bol sıvı tüketilmelidir. Grip veya başka hastalıklar her zaman doktor kontrolünde olmalıdır. En küçük bir soğuk algınlığı hafif ilerler, ancak grip daha kötü ilerler. Eklem, kas ve baş ağrısı bazen zatüreye dönüşebilir. Onun için doktor kontrollünde olmalıdır. Bununla beraber antibiyotikte aynı şekilde kontrol dahilinde olmalıdır" diye konuştu. 

Burak Emek
 

Etiketler: kış


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