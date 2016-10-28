Diğer
Kategoriler

Uzmanlardan 'asit yağmuru' uyarısı

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, Cuma günü için bölgedeki vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

Uzmanlardan asit yağmuru uyarısı

28 Ekim 2016 00:27

DEAŞ geçtiğimiz hafta hava saldırılarını engellemek için Musul'un güneyinde bulunan kükürt tesisine saldırı düzenlemiş ve bu saldırı ile zehirli gaz yayılmasına sebep olmuştu. NASA'dan zehirli gazın Türkiye´ye doğru ilerlediğini gösteren bir harita yayınlandı. Yapılan son dakika açıklamasında Cuma günü ülkemizin güneyinin yağış almasının beklendiği ve saldırıdan sonra yayılan zehirli gazın, asit yağmuru riski taşıdığı belirtildi.
Cuma günü rüzgar güneyden kuzeye yani Türkiye'ye doğru esecek. Mardin, Şırnak ve Hakkâri civarında hafif yağış görülecek. Havadaki sülfür dioksitin, diğer adıyla asit yağmurunun Cuma günü bu üç ilde yere inme ihtimali var. Ağaçlarda, bitkilerde sararmaya neden olacak, açık su alanlarını ve gölleri asitlendirecek. Balıkları, sudaki canlıları etkileyecek, binaların yüzeyinde aşınmalara neden olacak.

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, Cuma günü için bölgedeki vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı ve şu açıklamalarda bulundu:

" Yağmur altında kalmayın, dışarı çıkmayın. Yağmur suyunu kullanmayın. Özellikle ilk yarım saatte yağan bölümünü kullanmayın. Yağmur suyunu içmeyin, hayvanlara içirmeyin. Açık havada çalışmayın, spor yapmayın. Pencere ve kapıları açık bırakmayın. Tehlikeye Karşı; kronik hastalığı olanlar için maske kullanmalı." 

Neriman Çelebi

Etiketler: asit yağmuru uyarısı, Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!