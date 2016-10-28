DEAŞ geçtiğimiz hafta hava saldırılarını engellemek için Musul'un güneyinde bulunan kükürt tesisine saldırı düzenlemiş ve bu saldırı ile zehirli gaz yayılmasına sebep olmuştu. NASA'dan zehirli gazın Türkiye´ye doğru ilerlediğini gösteren bir harita yayınlandı. Yapılan son dakika açıklamasında Cuma günü ülkemizin güneyinin yağış almasının beklendiği ve saldırıdan sonra yayılan zehirli gazın, asit yağmuru riski taşıdığı belirtildi.

Cuma günü rüzgar güneyden kuzeye yani Türkiye'ye doğru esecek. Mardin, Şırnak ve Hakkâri civarında hafif yağış görülecek. Havadaki sülfür dioksitin, diğer adıyla asit yağmurunun Cuma günü bu üç ilde yere inme ihtimali var. Ağaçlarda, bitkilerde sararmaya neden olacak, açık su alanlarını ve gölleri asitlendirecek. Balıkları, sudaki canlıları etkileyecek, binaların yüzeyinde aşınmalara neden olacak.

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, Cuma günü için bölgedeki vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı ve şu açıklamalarda bulundu:

" Yağmur altında kalmayın, dışarı çıkmayın. Yağmur suyunu kullanmayın. Özellikle ilk yarım saatte yağan bölümünü kullanmayın. Yağmur suyunu içmeyin, hayvanlara içirmeyin. Açık havada çalışmayın, spor yapmayın. Pencere ve kapıları açık bırakmayın. Tehlikeye Karşı; kronik hastalığı olanlar için maske kullanmalı."

Neriman Çelebi