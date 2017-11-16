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Uzmanlardan diyabetten korunmak için öneriler

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Küçükçekmece'de düzenlenen programda Endokronoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu, diyabet ve sağlıklı yaşam ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Uzmanlardan diyabetten korunmak için öneriler

16 Kasım 2017 11:02

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla personele yönelik eğitim düzenledi. Biruni Hastanesi işbirliğiyle Küçükçekmece Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen eğitimde Endokronoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu, diyabet ve sağlıklı yaşam ile ilgili önemli bilgiler verdi. Diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde, personelin şeker ölçümü ve göz sağlığı kontrolleri de yapıldı.

Diyabet ve komplikasyonları
Diyabetin kardiyovasküler hastalıkları artırdığını ifade eden Hatipoğlu, “Diyabette ayak ülserleri sık görülür. Travma dışında ayak ampülasyonuna yol açar. Sebeplerin yüzde 50’si diyabetten kaynaklıdır. Dünyada 30 saniyede bir diyabetin sebep olduğu ayak ülseri nedeniyle bir hastanın ayağı kesilmektedir. Basit bir muayene ile bu kesilmenin önüne geçilebilir. Diyabet körlüğe sebep olarak, kronik böbrek yetmezliğine yol açar” diye konuştu.

Diyabetten korunmak için öneriler
Doç. Dr. Hatipoğlu, diyabet ve komplikasyonlardan korunmak için de şu tavsiyelerde bulundu:
“Diyabetten korunmak için boya uygun vücut ağırlığı hedeflenmeli, yeterli ve dengeli beslenilmelidir. Günde en az 5 porsiyon meyve tüketilmeli, sigara ve aşırı alkolden uzak durulmalıdır. Yüzmenin de bu hastalığı önlemede etkisi büyüktür. Sağlıklı bir kişinin kan şekeri değeri açlıkta 80-100 arasındadır.”
 

 

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