Uzmanlardan güneş uyarısı

Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Engin Yavuz, yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı etkilerine dikkat çekti. Güneşin dik geldiği saatlerde güneşe fazla çıkmamak gerektiğini zorunlu hallerde ise koruyucu krem ve şapka gibi yöntemlerle önlemler alınması gerektiğini belirten Yavuz, ciltte bulunan benlerde değişim fark edilmesi halinde muhakkak bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.

Güneş ışınların sadece insanlar için değil, tüm canlılar için gerekli olduğunu belirten Yavuz, “Özellikle çocuklarda D vitamini sentezi açısından büyük öneme sahiptir. Ancak güneş ışınlarına fazla maruz kalmak kalıcı cilt hasarları ile birlikte deri yaşlanmasını da hızlandırabilir. Özellikle güneş ışınlarında bulunan ultraviyole-A ve ultraviyole-B ışınları efelid denilen çillerde artışa sebep olmaktadır. Yüzünde benleri olan kişilerde ultraviyole ışınları var olan benin özelliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu açıdan bu benlerin güneş koruyucu krem ile kapanması gerekir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için etkili güneş koruyucular ile birlikte özellikle ışınların yoğun olduğu 11.00-15.00 arasında fazla güneşe çıkmamak ve şapka kullanmakta diğer koruyucu yöntemlerindendir. Özellikle yüz bölgesinde renkli benleri olan insanların bu benlerin karakterlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için ön tedbirlere daha özen gösterilmesi gerekmektedir. Malign melanom denilen bir deri kanseri çeşidi yüzünde fazla sayıda renkli benleri olan insanlarda daha fazla risk oluşturmaktadır. Eğer güneş ışınlarıyla zaman içinde bu benlerin değiştiğini fark edelerse bir dermatoloji uzmanına görünmeleri gerekir” dedi.