Deneyimli bir siyaset adamı Hasan Atilla Uğur’un ikinci darbe söylemlerinin ülkeye zarar verebileceğini belirten Ayber, “Ülkeyi uyarmak doğru ancak unutulmamalı ki büyük bir badire atlatan ülkemizde normal yaşama geçmek en önemli dileğimiz olmalıdır. Darbe söylentilerinin ülkemize çok zararlı olduğunun da bilincinde olmalıyız. Bu söylentiler yurtdışına da servis edilmektedir. Bunun turizmimizi önemli ölçüde etkilediğinin de bilincinde olmalıyız. Bu yıl geçen yıla göre 8 milyar dolarlık turizm kaybımız oluştu. Bu büyük kaybı göz ardı edemeyiz” dedi.

“İngiltere ekonomik krizde, nasıl aşiretlerin borcunu ödesin”

Albay Uğur’un Güney Doğu’daki aşiretlerin borcunun İngiltere tarafından ödendiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını savunan Ayber, “Bu iddiaların o bölgedeki aşiretleri çok rahatsız ettiğini gözlemliyoruz. Bilinir ki İngilizler menfaatleri yoksa selam bile vermezler. Hele o borçları ödemesi söz konusu bile olamaz. Ki orda İngiliz gizli servislerinin sadece bugün değil, yıllardır oralarda cirit attığını sağır sultan bile duydu. İngiltere zaten şu anda ekonomik kriz yaşıyor. Avrupa Birliği’nden ayrılmak için gün sayıyor. Türkiye’de aşiretlerin borcunun ödemek gibi bir davranış hiç inandırıcı değil. Bu düşünceler ülkeye zarar vermekten başka bir şeye yaramaz. Daha dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“İkinci darbe söylentilerinin devam etmesi Türkiye’ye kaybettirir”

Türkiye’de ikinci bir kalkışma olacağına inanmadığını ancak her daim uyanık olmak gerektiğini belirten Ayber, en kısa zamanda normalleşmeye gidilmesi gerektiğini, aksi takdirde bu söylentilerin devam etmesi ile Türkiye’nin kaybedeceğini söyledi. Ayber, “En kısa zamanda normalleşmemiz lazım. Yani ‘bu badireyi atlattık’ gözü ile bakmamız gerekir. ‘İkinci kalkışma Ekim sonuna sarktı’ deniyor. Kim bunları söyleyen, neye dayanarak söyleniyor? Birileri Türkiye’de normalleşmeyelim diye sürekli olarak ortalığı karıştırıyor. Bu şekilde bu söylentiler devam ederse Türkiye’ye ne kimse yatırım yapar ne de bir harcama yapar. Herkes de ‘darbe olur mu’ diye bir korku var. Kimse para harcamak da istemiyor. Bu söylentiler kötü yere gidiyor. Bana göre Türkiye’de darbe girişimine rağmen her şey normalleşti. Darbenin etkisinden adım adım kurtularak, normal bir ülke olarak yaşantımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Bu söylemler yurtdışında da bir yapı oluşturuyor”

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un iyi niyetle ve uyarı niteliğinde ikinci kalkışma ihtimalini söylediğini ancak bunun istismar edilebileceğini dile getiren Orhan Ayber, Öcalan’ı yargılayan bir komutanın bu söylemlerde bulunmasının yurtdışında da bir yapı oluşturduğunu ve bunun başta turizm olmak üzere ekonomiye de ciddi zarar verdiğini söyledi.

“Sadece Türkiye’yi değil dünyayı etkiler”

ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimli siyasete de dikkat çeken Ayber, Türkiye’de ikinci bir kalkışma hareketinin yaşanması durumunda bunun sadece Türkiye’yi değil küresel olarak bütün ülkeleri etkileyebileceğine dikkat çekti. İkinci bir girişimin küresel bir boyutta sonuçları olacağını vurgulayan Ayber, şöyle konuştu:

“15 Temmuz Türkiye’yi ilgilendirmenin ötesinde küresel boyuta taşınıyor. ABD, İngiltere, Rusya arasında sert tartışmalar oluyor. Türkiye’de her olayın uluslararası boyutu olacaktır. Unutulmamalı ki darbe söylentileri küresel bir etki alanı yaratır. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Beyaz Saray’ın en kıdemli istihbaratçılarından olan ve ABD Başkanı Obama'nın eski danışmanı Zbigniew Brzezinski de boş bir adam değil ve ‘15 Temmuz gecesi dünya nükleer savaşın eşiğinden döndü’ açıklamasında bulundu. Açıkçası böyle ikinci bir kalkışma yaşanırsa Türkiye’deki olay dünyayı etkiler. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da ‘ABD'nin Suriye’ye olası doğrudan bir müdahalesinin olması durumunda Ortadoğu'da yer yerinden oynayacak’ demişti. Bu sürtüşmeler de olası bir müdahalenin dünyayı nereye götüreceğini gözler önüne seriyor. Bu sebeple Türkiye’ye bir müdahale söz konusu olursa bu nükleer savaşa yol açar Bütün bu olaylar ikinci bir kalkışma küresel güçler arasında ciddi tartışmalara neden olur. Büyük bir çatışmaya gebe olur, nükleer savaşın birkaç tanesi bile dünyadaki yaşamı yok edilebilir.”

“Bölgemizde en güçlü ordu Türk ordusudur”

FETÖ’cülerin ve ABD’nin darbe söylentilerini tahrik etmesinin söz konusu olabileceğine işaret eden Dış Politika Uzmanı Ayber, “İşin içerisinde gizli servisler var. Güneydoğu’da muazzam gizli servis hareketliliği var. Alman, İsrail, İngiliz hepsi Güneydoğu ve büyük oyunlar oynanıyor. Bütün bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Bugünkü durumda yapılacak ikinci bir kalkışma hareketi Türkiye’yi ilgilendiren boyutta kalmaz, küresel güçleri etkileyen tehlikeli noktaya ulaşır. Böyle bir kalkışma olsa bile Türkiye bunu kolaylıkla aşmasını bilir. Riskleri çok yüksek ama Türkiye’de son zamanlarda ordunun buna izin vermeyeceği çok açık. Hala bölgemizde en güçlü ordu Türk ordusudur” ifadelerini kullandı.

“ABD IŞİD’e söylemleriyle yol gösteriyor”

Amerika’nın ve emperyaslist güçlerin zaman zaman Türkiye’deki halklarına ‘Büyükşehirlerde bombalar patlayacak’ diyerek uyarılarda bulunmasının da manidar olduğuna işaret eden Ayber, “ABD böylelikle IŞİD’e yol gösteriyor. Söylentileri basit bir uyarı niteliği olmanın dışına gidiyor” dedi.