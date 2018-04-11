Uzmanlardan kanserli hasta yakınlarına 'Suçluluk duymayın' tavsiyesi

Medicana International İstanbul Hastanesi’nin Konferans Salonu'nda düzenlenen ve tüm gün süren konferansa, kanser tedavisi gören hastaların yakınları yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Evde Bakım Derneği Başkanı Aynur Dik, üniversite ve özel hastanelerde görev yapan öğretim görevlileri, doktor ve hemşireler katıldı. Hastaların fiziksel bakımından psikolojik gereksinimlerine, ilaçlarının takibinden beslenmesine kadar hemen tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük desteği sağlayan hasta yakınlarına; sağlık sektörünün önemli hekim ve uzmanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler önemli tavsiyelerde bulundu.

Kanser hastalığının tanınmasından hastalığın tedavisine, evde kanserli hasta bakımından palyatif bakım yaklaşımlarına katılımcılara rehberlik edecek başlıkların konuşulduğu etkinlikte konuşma yapan Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, "Kanser, tüm aile bireylerini etkileyen bir süreçtir. Bu süreçte mutlaka diğer aile üyelerinden destek istenmeli. Sadece tek bir hasta yakını üzerinde oluşan yük, tüm bireylerin değişik alanlardaki yardımlarıyla büyük oranda hafifleyecektir. Bu yükün altına mümkünse tek bir kişi girmemelidir. Sorumluluk mutlaka paylaşılmalıdır" dedi.

"Tedavide, hasta yakınlarının sağlığı çok önemli"

Etkinliğin, hasta yakınlarının yaşadıkları zorlukların konuşulmasına ve sesli olarak ifade edilmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlediğinin altını çizen Prof. Dr. Tokatlı, "Tedavi sürecinde, hastaların en önemli dayanağı olan hasta yakınlarının fiziksel ve ruhsal sağlığı kritik bir önem taşıyor. Yakınınızın süreci devam etse bile bireysel olarak kendi hayatınızın olduğunu unutmayın. Bu yorucu ve yoğun süreç sizin içinde devam ediyor. En azından ara sıra yakınınız uyurken, dinlenirken veya bir süre size ihtiyacı olmayacağı vakitlerde kendiniz için enerji ve motivasyonunuzu artıracak aktiviteler yapmalısınız. Dışarı çıktığınızda suçluluk hissetmek yerine yakınınızın yanına döndüğünüzde onunla daha kaliteli nasıl zaman geçireceğinize odaklanın" şeklinde konuştu.

"Onkoloji hemşireliği uzmanlık kadar gönüllülük de gerektirir"

Sağlık profesyonelleri, kanserli hastalar ve hastalarını bir araya getiren etkinliğin ev sahibi Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Gülay Kaçar konuşmasında şunlara dikkat çekti: "En hassas hasta grubu onkoloji hastaları ve bir o kadar da yakınları. Bu yüzden biz hemşireler bunun sorumluluğunda ve bilincinde olmalıyız. Onkoloji hemşireliği konusunda deneyim kadar gönüllü olmak da aradığımız şartlar arasında. Çünkü onkoloji hastalarımız ve yakınlarının ne yaşadıklarını biliyor, görüyor ve onlarla empati kurarak tedavilerine ortak oluyoruz. Derneğin bu tür sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine yıl boyunca destek veriyoruz".

"Yerel yönetimlerde aynı hassasiyeti göstermeli"

Kanserden korunmada yerel yönetimlerin önemine değinen Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, konuşmasında sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti. Beylikdüzü'nde kanserin erken teşhis ve tedavisinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütürken tedavi gören hasta yakınlarının da bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.