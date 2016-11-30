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Uzmanlardan ‘kış beslenmesi’ uyarısı

Özel Lokman hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hülya Tatar, insanların kış aylarında birçok hastalıkla mücadele ettiğini belirterek; soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi kışa özgü hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.


30 Kasım 2016 15:14

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte vücut direncinin düştüğünü ifade eden uzmanlar, bu konuda vatandaşlara tavsiyelerde bulundular. Vatandaşların kış mevsiminde öncelikle yeterli ve dengeli beslenmesi gerektiğini vurgulayan Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hülya Tatar, “Dört besin grubunda bulunan besinler, mevsimine uygun olarak 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarda alınmalıdır. Kış aylarında vücut direncini arttırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması gerekmektedir. Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, lahana, kabak, karnıbahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra, kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. Hem C vitamini ihtiyacını karşılamak, hem de sıvı alımına katkı sağlaması açısından taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi de önem arz etmektedir” dedi.
E vitamininin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili olduğuna dikkat çeken Tatar, “E vitamini, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmakta, A vitamininin okside olmasını da engellemektedir. E vitaminine; yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller kaynak olarak gösterilebilir. Yine vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir” şeklinde konuştu. 

Atilla İdiz

Etiketler: kış beslenmesi


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