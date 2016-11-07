Her yıl düzenli yapılan kombi bakımlarının sağlık açısından önemli olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca bunun yüzde 25 ila 30 oranında bir tasarruf olarak da vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi kullanan vatandaşların her yıl düzenli olarak cihaz bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu bakımların yetkili servis tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdiler. Son zamanlarda korsan servislerin açıldığına dikkat çeken Bosch Termoteknik Yetkili Servis Uzmanı Haluk Terzioğlu, “Van da birçok korsan servis açılmış. Maalesef bunun önüne biz de geçemiyoruz. Bunlar kendilerini yetkili servis olarak tanıtabiliyorlar. Bu korsan servisler, herhangi bir servis formu vermedikleri gibi orijinal yedek parça kullanmadıkları için kullandıkları yedek parçaya güvence vermiyorlar ve yaptıkları işin arkasında durmuyorlar. Bu da vatandaşların cebine olumsuz yansıdığı gibi, doğalgaz zehirlenmelerine de davetiye çıkarıyor. Çünkü korsan servislerin ellerinde orijinal yedek parça olmadığı için bakım yaptıktan sonra güvenlik sensörlerini devre dışı bırakabiliyorlar. Bu da doğalgaz zehirlenmelerine neden olabiliyor” dedi.

Doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşların yetkili servislerin dışında başka bir firmadan hizmet almamaları gerektiğini belirten Terzioğlu, “Vatandaşlarımız bu konuda fazla bilgi sahibi değil. Bu nedenle vatandaşların, gelen bakım servislerinden tüm işlemler için servis formunu istemeleri ve onu bir yıl boyunca saklamalarını istiyoruz. Müşterilerimiz, öncelikle hizmet aldıkları firmalardan belge kimlik kartını göstermelerini isteyebilirler. Bu belgeyi almayan hiçbir personel, doğalgaz cihazlarına hiçbir şekilde müdahale edemez. Yetkili servisler dışında hiçbir korsan serviste bu belge yok. Bu servisler insanların hayatını tehlikeye atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yetkili servisler tarafından bir kombiye 45 dakika zaman ayrılırken, korsan servislerde ise bu işlemin sadece 20 dakika sürdüğünü dile getiren Terzioğlu, “Kombi bakımı uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Kullanılan kombi çeşitleri çok fazla olduğundan dolayı her birinin çalışma prensibi de farklılık göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı gaz basınç değerleri, NTC sensör değerleri, güvenlik sensörleri, baca gazı analiz değerleri ve elektronik kart ayarları gibi güvenlik ekipmanları ve ayarları farklılık göstermektedir. Bu nedenle kombinin kış bakımı, mutlaka yetkili servislerin uzman teknisyen ve teknikerleri tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ucuz kombi bakımı yaptığını iddia eden şahıslara veya firmalara güvenerek yaptırdığınız bakımlar, hem sağlığınıza hem de bütçenize zarar verecektir” şeklinde konuştu.

Her yıl düzenli olarak kombi bakımını yaptığını ifade eden Sercan Kıran adlı vatandaş ise, “Kombi ve doğalgaz cihazları bir yılın sadece 6 ayında değil, 12 ay boyunca performans beklediğimiz cihazlardır. Hem sağlık ve güvenlik açısından hem de yakıt tasarrufu noktasında bakımların her yıl düzenli yapılmasında büyük fayda vardır” dedi.

Atilla İdiz

