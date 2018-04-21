Uzmanlardan sahte gözlük uyarısı

Bilecikli gözlükçü Tuğçe Kılıç, güneşten kaynaklanan ultraviyole (UV) ışınların, gözün mercek ve retinasına zarar verdiğini belirtti. Bunun, çocukların ve erişkinlerin ilerideki yaşamlarında katarakt olmasına ve görmesini etkileyecek başka rahatsızlıklar yaşamasına neden olabileceğini anlatan Kılıç, "Güneş gözlüğü kullanmaya başlamak için hiç bir yaş erken değil. Hem erişkinler hem de çocuklar uzun süre güneşte kalacaklarında, mutlaka güneş gözlüğü kullanmalı. Gözlük camlarının mutlaka UV filtreleme özelliğinin olmasına dikkat etmek gerekir. Güneş gözlüğünün UV ışınlarının en az yüzde 99'unu süzmesi gereklidir. Buna dikkat etmek gerekir. Yoksa pahalı olan gözlük iyi gözlüktür fikri tamamen yanlıştır. Güneş gözlüğü sıradan bir aksesuar değildir. Güneş gözlüğü sağlık malzemesi olarak kullanılmalı. Güneş ışığına doğrudan bakmak, görme tabakasına ciddi boyutlarda zarar verir. Güneş gözlüğü, sadece gözü fazla ışıktan korumak için değildir, zararlı ultraviyole ışınları önlemek içinde kullanılmalıdır. Ultraviyole ışınlara karşı koruma filtresi olmayan güneş gözlükleri, özellikle yaz aylarında gözler için büyük tehlike oluşturur. İşportadan alınan güneş gözlüklerinin koruyuculuk özelliği olmadığı gibi, gözlere yaradan çok zarar verir. Her güneş gözlüğü ultraviyole ışını tutmaz. Gözlüklerin belirli bir standardı ve kalite belgesi olması gerekir. Katarakt ameliyatı olanların da mutlaka güneş gözlüğü kullanmaları gerekir" dedi.

"Sahte güneş gözlüğü takmak yerine hiç takmamak daha iyidir”

Güneşin zararlı ışınlarının katarakt ve göz kuruluğu gibi birçok hastalığa yol açtığını belirten Tuğçe Kılıç, "Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalı. Ancak piyasada bulunan kalitesiz güneş gözlükleri sağlığına kalıcı zararlar verebilir. Gözler ultraviyole ışınlardan gerçek güneş gözlükleri ile korunmalı. Sahte güneş gözlükleri renginden dolayı göz bebeğinin fazla büyümesine neden olur. Kalitesiz cam ultraviyole ışınları engelleyemediği için gözün tam odak noktasına daha fazla zararlı ışın girer. Bu gözde körlüğe kadar gidebilecek kalıcı hasarlar bırakır. Çoğu Uzakdoğu menşeli işporta güneş gözlüklerinin hangi şartlarda üretildiği bilinmemektedir. Güneşli havalarda güneş gözlüğü takıyorsak göz bebeğimiz daha fazla açılır. Yani gözümüz daha fazla ışık alır. Eğer gözlük camları kalitesizse gözlerimize daha fazla UV ışını girer. Körlüğe kadar gidebilecek zararı gözümüze istemeden veririz. Bu durumda hiç gözlük takmamak aslında daha iyidir. Sahte güneş gözlüğü konusundaki hassasiyetim; ticari olarak değil bir sağlık personeli olarak, bir vatandaş olarak insan sağlığına tehdit edici önemli bir unsur olduğunu vurgulamaktır. Gerekli denerim kuruluşlarının insan sağlığına zarar veren sahte güneş gözlükleriyle ilgili çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Dileğimiz en kısa süre içerisinde bizlerin menfaatine güzel sonuçlar elde edilmesidir” diye belirtti.

"Güneş gözlüğü modeli seçiminde nelere dikkat edilmelidir”

Güneş gözlüklerinin seçiminde yüze iyi oturması, yüz anatomisine uygun olması belki de en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Tuğçe Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle kulaklara, buruna baskı yapmayan ve mümkün olduğunca daha fazla alanı örten güneş gözlüklerini seçmek önemli. Yukarıdan ya da yanlardan güneş ışığını geçirmeyen, alttan yansıyan ışınların geçişini engelleyen büyüklükte gözlükler tercih edilmeli. Yüzünüz ve gözleriniz için doğru güneş gözlüğü seçimi, gözlerinizin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından daha sağlıklı bir şekilde korunması ve sizin daha güzel estetik görünmeniz için önemlidir. Takacağınız güneş gözlüğü sizin kişiliğinizi tam olarak yansıtmalıdır. Yüzünüz kare, yuvarlak, oval, dikdörtgen veya elmas şekilli olabilir. Kendinize uygun bir güneş gözlüğü seçmek için yüz şeklinize uygun gözlükler kullanmalısınız. Örneğin yuvarlak bir yüze sahipseniz, dikdörtgen veya kare çerçeveli gözlükler kullanarak, yüzünüzün daha uzun ve ince görünmesini sağlayabilirsiniz."

Kılıç son olarak, hem estetik anlamda iyi görünmek, hem de sağlığınızı ön planda tutmak isteniyorsa mutlaka tercih ettiğiniz optik mağazasından yardım alınması gerektiğini belirterek, "Sağlığınız güneş gözlüğünüzden daha değerlidir” şeklinde konuştu.

Cem Kaan Toka