Özellikle çocukluk çağında görülen ve ailelerin kabusu haline gelen orta kulak iltihabı, zamanında tedavi edilmediği taktirde önce işitme kaybına, ardından da zamanla öğrenme ve gelişim sorunlarına yol açabiliyor. Toplumda çok bilinen bir sağlık sorunu olan orta kulak iltihabına ise adı pek bilinmeyen tuba östaki adındaki tüpler neden oluyor. Tuba Östaki adlı bu tüpler iltihaplandığında tıptaki adı 'seröz otit' olan kronik orta kulak iltihabına yol açarak tedavi edilmediği taktirde işitme kaybına yol açıyor. Toplumda sıkça görülen orta kulak iltihabının nasıl oluştuğunu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Haliloğlu anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Haliloğlu, toplumda sık görülen orta kulak iltihabının baş sorumlusunun tuba östaki adlı 'kulağın genize açılan tüpleri' olduğunu belirterek, "Kendisi küçük ama işlevi büyük olan tuba östakinin orta kulakta ve işitmede oldukça önemli rolü vardır. Tuba Östaki adlı bu tüpler iltihaplandığında tıptaki adı 'seröz otit' olan kronik orta kulak iltihabına yol açar. Bu da hastaların kabus dolu günler yaşamasına neden olur" diye konuştu.

Orta kulak iltihabı böyle oluşuyor

Tuba Östaki adlı bu organın orta kulağın hava deliği olma görevini yerine getirdiğini kaydeden Yrd.Doç. Dr. Haliloğlu, kişiyi orta kulak iltihabına götüren süreci şöyle anlattı: "Orta kulak anatomik bir yapı ile Tuba Östaki dediğimiz bir tüp vasıtası ile genize açılır. Yani orta kulağın bir hava deliği vardır. Bu hava deliği sayesinde orta kulaktaki ve dış ortamdaki hava basıncı dengelenir. İşitmede sesleri iç kulağa iletmek ve dengelemek gibi görevi olan orta kulak, bunları yaparken tuba östakiden çok yardım alır. Eğer kulağın genize açılan bu tüpleri çalışmaz ise orta kulağa hava giriş çıkışı kapanır. Ortamdaki oksijeni tüketen hücreler havasız kalınca şişerek ifrazat üretmeye başlar. Orta kulağın içindeki sıvı miktarı artınca da ses iletimi sekteye uğrar ve mikroplar ürer. Böyle olunca da çocuklarda sık görülen orta kulak iltihapları oluşur."

Orta kulak iltihabı kronikleşirse tehlike büyür

Yrd. Doç. Dr. Tamer Haliloğlu tekrarlayan orta kulak iltihaplanmalarının zaman içerinde orta kulakta zamk gibi koyu yapışkan bir sıvının birikmesine neden olduğunu ve bunun sonucunda kronik orta kulak iltihabının oluştuğunu ifade etti. Bu durumun risklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Haliloğlu, "Tıp dilinde 'seröz otit' olan bu sorun işitmede yüzde 30-40 kayba yol açar. Bu kayıp bazen kalıcı da olabilir. Tuba Östaki adlı bu tüplerin tıkanmasına geniz eti ve bademciklerin büyümesi ve alerji de neden olabilir. Ama en önemli nokta o tüplerin anatomik yapısının yetersizliğidir. Kronik orta kulak iltihabı genelde aileleri çok korkutan ve çoğu zaman endişeye sevk eden geniz eti ameliyatı ve kulak tüpü takılmasını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle adı çok az bilinen tuba östaki adlı bu organın fonksiyonlarını, anatomisini ve gelişimdeki önemini bilmek gerektiği zaman ve gerektiği kadar tedavi edebilmemizi sağlar” ifadelerini kullandı.