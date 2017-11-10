Üzülmez, bireysel hatalardan dert yandı

Ligin uzun bir maraton olduğuna işaret eden Üzülmez, hedeflerinden üç puan geride olduğunu belirterek ” Maç başı iki puan barajını yakalamak gerekiyor, bakıldığında hedefimizden üç puan gerisinde duruyoruz. Tabiki lig uzun bir maraton. Bu tip puan kayıpları olabiliyor ama bakıldığında bizim en büyük sıkıntımız bireysel hatalar. Bireysel sıkıntılar maalesef takım üzerinde puan kaybetmede büyük etken oluyor. Bu hatalar bizi üzüyor ama bu takım hedefine ulaşacak. Uzun lig maratonunda hedefimize ulaşacağız. Özellikle ofansif anlamda hücum varyasyonlarında sıkıntımız var. Beklentide olduğum oyuncular var ama o beklentiyi şimdiye kadar karşılayamadılar. Ben oyuncularıma güveniyorum ve kalan altı haftada iyi sonuçlar alacaklardır. Rakip takımlar Ümraniyespor ve Giresunspor her ne kadar bir çıkış yakalasa da onlarda puan kaybedecekler” dedi.

Oyuncularından bireysel menfaatten çok, takım içinde menfaatlerin öne çıkması gerekiyor diyen Üzülmez ”Geldiğim günden beri bunun üzerine çalışıyoruz. ÇAYKUR Rizespor’un hedefi bellidir. Bu şampiyonluk yaşanacaksa hep beraber yaşanacak. İstanbulspor maçı ile birlikte bir seri yakalamamız lazım, yakalayacağız da. Taraftar, camia bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bize destek olsun” cümlesini kullandı.