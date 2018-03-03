Üzülmez: 'Bu senenin en kötü oyununu ilk 45 dakikada oynadık'

Maç sonu basın toplantısında konuşan İbrahim Üzülmez, “Maçın ilk 45 dakikasındaki oyunumuz bu sene oynadığımız en kötü oyundu. Fiziksel, zihinsel ve kalite olarak kötü oynadık. Sıfır pozisyon yakaladık. 2. yarıda ise oyuncularımıza hedefe giden bir takım olduğumuzu, kötü oynarken bile kazanmanın önemli olduğunu hatırlattım. 2. yarıda daha istekliydik ama yeterli olmadı. Gol yemedik ama gol de atamadık. Oyununun genelinde iki takım da iyi mücadele etti. 2 puan kaybettik. Kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Bundan sonraki maçlarda 2-3 maç galibiyet serisi yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

Erdi Demür

