Üzülmez: 'Bu takım korunsaydı Süper Lig'den düşmezdi'

Üzülmez, milli maç arası dolayısıyla verilen iznin ardından İstanbulspor karşılaşması için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladıkları hazırlık öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sıralamaya baktıklarında zirvede olan takımın Çaykur Rizespor olduğunu söyledi.

"Evimizde yaşadığımız basit puan kayıpları bizi üzüyor"

Son oynanan Adanaspor karşısında kaybedilen 2 puanın kendilerini üzdüğünü dile getiren Üzülmez, özelikle iç sahada oynadıkları maçlarda kaybettikleri çok basit puanların bulunduğunu ifade ederek, "Evimizde yaşadığımız basit puan kayıpları bizi üzüyor. Genele baktığımız zaman zirvedeyiz. Özellikle son oynadığımız Adanaspor maçında bize karşı çok farklı motivasyon içerisinde olan takımlar var. Her şeye rağmen kazanmamız gereken maçlardı bu maçlar. Deplasmandaki başarımızı iç saha maçlarında gösteremedik. Oyuncularımız da üzgün. İç saha maçlarındaki puan kayıplarından dolayı onlar da biraz mantalite anlamında yorgun olmaya başladılar" dedi.

"Ben kendi takımımla ilgili her zaman özeleştiride bulundum ama çok fazla polemik oluşturmak istemiyorum"

Milli maç arasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek bu arayı çok iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Üzülmez, "Milli maç arasında takımımız üzerindeki mantaliteyi ortadan kaldırıp İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Zor bir lig. Ben kendi takımımla ilgili her zaman özeleştiride bulundum ama çok fazla polemik oluşturmak istemiyorum. İki maç kazanan takımların kendilerini şampiyon olarak ilan etmesi, en iyi futbolu kendilerinin oynadığını söylemesi açıkçası bizleri üzüyor. Biz her rakibimize saygı duyduk. Kendi içimizde en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi ve anlayışı içerisinde şimdiye kadar geldik. Türkiye'de son 13 maçta 1 mağlubiyet alan 3 tane takım var. Bunlardan birisi de Çaykur Rizespor'dur. Biz başarılı olmamıza rağmen mütevazı bir şekilde önümüze bakmaya çalışıyoruz. İki maç kazanan takımlara baktığınız zaman sanki başkasının futbolu iyi değil, kendi futbolunun iyi olduğunu söylüyorlar. Her şeye rağmen Çaykur Rizespor'un hedefleri bellidir. Bu hedefler doğrultusunda sonuca ulaşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda zirvedeyiz. Sezon sonunda bu takım ligi zirvede bitirecektir" diye konuştu.

"Çaykur Rizespor takımı eğer birileri tarafından idare edilseydi, korunsaydı son maçta küme düşer miydi?"

Hakemlerle ilgili konuştuğunda yanlış anlaşıldığını dile getiren Üzülmez, hakemlerin Rizespor maçını yönetmeye gelirken baskı altında geldiklerini sözlerine ekleyerek “Kalan 6 haftada hakemlerle ilgili konuştuğumuzda da insanlar yanlış anlayabiliyor ama hakemlerin kamuoyu gözündeki 'Çaykur Rizespor korunuyor' intibası çok kötü. Çaykur Rizespor takımı korunuyor düşüncesi hakikaten çok çirkin bir söylem. Bir şeyi korumuyorum ben arkadaşlar, hakemlerle ilgili hiçbir yardımım da yok. Hiç kimsenin bana gelip de kolay bir şekilde penaltı verdiğini de görmedim. Benden önce görmedim bundan sonra göreceğimi de zannetmiyorum. Hakem hocalarıma şunu söylemek istiyorum, benim maçlarımdaki o rahatlığı her maçta göstermelerini istiyorum. Çaykur Rizespor maçlarına geldiklerinde bir kere o üzerilerindeki baskıyı bir ortadan kaldırsınlar. Nasıl olsa Çaykur Rizespor takımı diye bir şey olabilir mi? Çaykur Rizespor takımı zaten korunsaydı, bu ligde küme düşer miydi? Çaykur Rizespor takımı eğer birileri tarafından idare edilseydi, korunsaydı son maçta küme düşer miydi? Buradaki emeği hiç kimse konuşmuyor, dışarıdaki intiba, Çaykur Rizespor takımı hakemler tarafından korunuyor. Hadi canım, bu kadar basit mi bu işler? O kadar çalışalım, oyuncuları motive edelim, dışarıda maç kazandığımızda ‘İyi takım, bu takım çıkar’. Ne iyi takımlar gördük bu ligde. Hakemler şu anda Çaykur Rizespor takımına gelirken acaba hata yapacak mıyım düşüncesi içerisinde" şeklinde konuştu.

Hasan Fehmi Demir