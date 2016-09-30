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Üzülmez: 'Hücumda biraz daha üretken olmalıyız'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Hücum anlamında kısır döngü içerisinde geçen bir mücadele oldu” dedi.

Üzülmez: Hücumda biraz daha üretken olmalıyız

30 Eylül 2016 23:14

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Fazla pozisyon olmayan bir maç izledik. 90 dakikanın tamamında 2 tane pozisyonumuz var. Bir tane de rakibin pozisyonu var. Böyle hücum anlamında kısır döngü içerisinde geçen bir mücadele oldu. Özellikle defansif anlamda bugün ortaya koyduğumuz futbol, beni mutlu ediyor. Oyuncularım sezon başından itibaren topun arkasına gelen, o bloklar arasındaki mesafeyi daraltan hatta 25-30 metrede oynayan bir Gençlerbirliği takımı var. Bunu her maçta ortaya koyuyoruz. Her maç üstüne koyarak gidiyoruz. Ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Biz doğru yoldayız. Gençlerbirliği ile üretmek, güzel şeyler yapmak istiyoruz.

Gençlerbirliği’nin takım ve bireysel olarak daha çok konuşulmasını istiyoruz. Zaman zaman hatalarımız var tabi. Hücumda biraz daha üretken olmalıyız. Hücum varyasyonlarında biraz daha aktif olabilirsek çok daha iyi bir takım olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Akhisar Belediyespor için de zor bir maçtı. Tolunay hocanın gelişinden sonra 3 maçta bir beraberlik almış bir Akhisar vardı. Bugün onlarda kendi sahalarında galip gelmek için sahada olacaklarını biliyorduk. Biz ortaya koyduğumuz dirençli futbolla kaybetmedik. İnşallah bundan sonraki haftalarda aynı düşünce içerisinde daha fazla isteyerek, daha fazla üreterek devam ederiz" dedi.

Etiketler: İbrahim Üzülmez


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