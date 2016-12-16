Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Celal Doğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, kendisine verilen yeni görevin hayırlara vesile olmasını istedi. Gaziantepspor'da 1999-2000 yıllarında görev aldığını hatırlatan Üzülmez, "Bugün Türk futbolunda İbrahim Üzülmez olarak eğer ön plandaysak, isim yaptıysak, bunda Gaziantepspor camiasının çok büyük etkisi vardır. Güzel işler yapmıştık. O dönemde Gaziantepspor'u çok güzel yerlere getirmiştik. Amacım; o dönemde yakaladığımız başarıyı bu yeni görevimde devam ettirmektir. İşimiz hiçte kolay değil, bunun farkındayım" dedi.

"Gaziantepspor'un altlarda değil daha üstlere olması gerektiğini düşünüyorum"

Gaziantepspor'un son 5 maçta yenildiğini ve en fazla da gol yiyen 3 takımdan birisi olduğunu söyleyen Üzülmez, "Bizim de bu takıma gelmemizdeki amacımız; zaten kötü gidişatı değiştirmektir. Ben kendime inanıyorum. Geçmişte yakaladığımız o başarıyı, bu yeni görevimde de yapacağıma inanıyorum. Takımımız son zamanlarda bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir, son 5 haftaya baktığınızda bunu görüyoruz. Bunu değiştireceğiz. Önce inanarak, birbirimize kenetlenerek, bu camiayı en iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Gençlerbirliği ve Gaziantep, bu ligin düşmeyen iki takımından birisidir. Gaziantepspor'un altlarda değil daha üstlere olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Futbolculuk dönemimde bu takım bana çok şey kattı"

Bir gazetecinin kentte ve taraftarlarda "Gaziantepspor küme düşecek" şeklinde algının oluştuğunu belirtmesi üzerine Üzülmez, "Benim kafamdaki olay, şehrin içerisindeki gibi bir düşünce olmuş olsa zaten bu görevi kabul etmezdim. Bu takım küme düşecek düşüncesini taşımış olsam burada olmazdım. Buraya geliş amacım belli. Bu kötü durumdan bu camiayı ayağa kaldırmak, yukarılara taşımak. Olumsuz düşünceye sahip insanlar olabilir, bu gayet doğaldır. Bizde o olumsuz düşünceler içerisinde olan kitleleri, yaptıklarımızla inandırmak istiyoruz. Bize güvenmelerini sağlayacağız. Gençlerbirliği camiası ile bunu güzel bir şekilde ortaya koyduk. O takım da aynı düşünce içerisindeydi. Tüm kamuoyunun 'bu takım küme düşer' düşüncesine sahipken, ancak Gençlerbirliği'nin şu anki konumuna baktığınız zaman çok önemli mesafeler kat etti. Takım şu anda yoluna bakıyor. Şu anda ligin en az gol yiyen takımlarından birisi. 8 gol yemiş bir takım. Arkadaşlar önce saha içerisindeki birlikteliği sağlamamız lazım. Ben kendime inanıyorum, kendime güveniyorum. Kendime inandığım ve güvendiğim için bu camiayı tercih ettim. Zor bir durumdayız. Ama bu zor durumdan sadece İbrahim Üzülmez'in üzerine bırakarak, zor durumdan çıkamaz. Başkanı, yönetimi, kenti, taraftarı ve oyuncusuyla kenetlenmemiz lazım. Bu kenetlenmeyi sağlayamazsak zaten sıkıntı yaşarız. Yoksa bende sihirli değnek yok. Gel Gaziantepspor'a git, üst kısımlara taşı, öyle bir şey yok. Bu kent, bu taraftar, bu takımı sahipsiz bırakmadı. Bu kent, yıllar boyunca takımına sahip çıktı, gene de sahip çıkacak. Tüm taraftarımız ile şehrin ileri gelenlerinin takıma sahip çıkmasını istiyorum. Bu takım iyi yerlerde olacaktır. İyi yerlere getireceğiz ama öncelikle kendimiz inanacağız. Takıma önce inanç lazım, kendine inanmayan bir bireyden bir şeyler beklememiz gerekmez. Ben de başarısız olabilirim ama benim yapımda ve karakterimde pes etmek gibi bir düşünce söz konusu olamaz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Futbolculuk dönemimde bu takım bana çok şey kattı. Ben buradan Beşiktaş'a gittim. Hem bir vefa anlamında Gaziantep'e gelip güzellikler yaşatmak hem de takımı bu kötü gidişattan kurtarıp en iyisini yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hafta sonu 6 puanlık bir maça çıkacağız"

Hafta sonu Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maç hakkında konuşan Üzülmez, "Futbol tabiriyle 6 puanlık maç filan derler ya bu takım, pazar günü öyle bir maça çıkacak. Oyunun başından sonuna kadar takımı desteklen bir taraftara ihtiyacımız var. Çıkacağız, inanacağız, güveneceğiz, kenetleneceğiz. Bu sinerjiyi yakalamamız lazım" diye konuştu.

Kazım Uzunöz