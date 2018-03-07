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Üzülmez: 'Lig her hafta daha da zorlaşıyor'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gaziantepspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ligin her hafta daha da zorlaştığını söyledi.

Üzülmez: Lig her hafta daha da zorlaşıyor

07 Mart 2018 21:47

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor’u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ligin her geçen hafta daha da zorlaştığını dile getirerek, "Oyunun başlangıcında istediğimiz gibi başlayamadık. Onun dışında kazanmamız bizleri mutlu ediyor. Çok genç bir takıma karşı oynadık. En iyisini yapmaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Her şeye rağmen 2-0’dan sonra 2-1 yaptılar. 2-1’den sonra epey bir zorlandık. Üretme noktasında sıkıntımız yok ama değerlendirme noktasında sıkıntımız var. 5-1 olmasına rağmen bunu söylüyorum. Lig her hafta zorlaşıyor. Bu hafta bir Bolu deplasmanımız var, çok zor bir deplasman. Şimdi bu maçı unutup Bolu deplasmanında inşallah bulunduğumuz konumu koruyarak sezonu tamamlayacağız” dedi.

Gaziantepspor Cephesi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu ise 5-1’lik mağlubiyete rağmen oyuncularının futbol disiplininden memnun olduğunu dile getirerek, “Bugün 5-1’lik bir skorla yenilmemize rağmen oyuncularımın saha içi mücadelesinden ve disiplininden memnunum. Karşımızdaki takım Rizespor, yeri Süper Lig olan bir takım. Gaziantepspor takımının durumunu anlatmama gerek yok, kulübümüz karanlık günler yaşıyor. Her şeye rağmen sahadan boynumuz eğik ayrılmadık. Tekrar söylüyorum Çaykur Rizespor yeri Süper Lig olan bir takım” ifadelerini kullandı.  

Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş

Etiketler: İbrahim Üzülmez

 

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