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Üzüm asmaları kış ortasında filizlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması nedeniyle bazı üzüm bağlarının filizlenmesi üreticiyi endişelendirdi. Üzüm üreticileri olası bir don olayında büyük zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya.

Üzüm asmaları kış ortasında filizlendi

19 Ocak 2018 10:01

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm asmaları kış mevsiminin ortasında filizlenmeye başladı. Üzümlerin vaktinden önce filizlenmesi üreticileri de endişelendirdi. Üzüm üreticileri önümüzdeki günlerde don olayı yaşanması halinde bütün filizlerin çürümesinden korkuyor. Büyük zarar verebilecek filizlenmelere karşı çiftçiler çaresiz durumda.
Alaşehir'e bağlı Caberkamara Mahallesi'nde çiftçilik yapan Saadettin Pulat, bağların yeşermesine şaşırdığını belirterek, "On dekarlık bağımda alfons türü üzüm yetiştiriyorum. Geçimimi bağcılık ile sağlıyorum. Yıllardır bağcılık yapıyorum kış ortasında ilk kez böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Havalar bu şekilde sıcak olmaya devam ederse bağımın tamamı açacak. İlerleyen süreçte olası bir don olayında bağımın verimi tamamen gidecek. Geçimimi bu bağ ile sağlıyorum. Bankalara borcum var. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

"Bağların en az 600-700 saat soğuk görmesi gerekiyor"

Üzüm bağında inceleme yapan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, ılık geçen kış aylarının bağlar için risk oluşturduğunu belirterek, "Bitkiler aşırı soğuktan zarar gördüğü gibi, kış aylarında belirli bir dönem soğuklanma ihtiyacı karşılanmadığında da olumsuzluk yaşanmaktadır. Bölgemizde kış ayı maalesef yeterince yaşanmadı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kış aylarında bağların en az 600-700 saat soğuk görmesi gerekiyor. Bağ gövdelerindeki sular çekilmediğinden, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bağların erken uyanmasına neden oldu. Bu aylarda erken uyanma yapan asmalarda, mart ayında eksi 1 ve 2 dereceye düşen sıcaklıklar nedeni ile açılan gözler etkilenir. Bu kez de yan kollar çıkar, ama bunlarda da üzüm olmaz. Yörede, mart soğukları erken uyanma yapan üzüm bağlarında büyük zararlara neden olur. Bunun sonucunda ise çiftçilerimiz çok zor durumda kalır" diye konuştu.
Türk, yaşanan bu tür olaylar için de TARSİM yetkililerinin ayrı bir paket oluşturması gerektiğini belirtti. 

Soner Vatansever
 

Etiketler: manisa, üzüm asması

 

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