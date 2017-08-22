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Üzüm bağına yıldırım düştü, 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında çalışan 6 işçi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Üzüm bağına yıldırım düştü, 6 kişi yaralandı

22 Ağustos 2017 18:25

Olay, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzüm bağında çalışan işçilerin bulunduğu ağaca yıldırım düştü.

Yıldırımın düştüğü esnada ağacın etrafında bulunan Niyazi Kaşan, Gurbet Kaşan, Fatma Kaşan, Sevda Kaşan, Çimen Kaşan ve Merve Kaşan yaralandı. Olayı gören işçilerin durumu haber vermesi üzerine gelen 112 ekipleri burada ilk müdahalesini yaptıktan sonra 6 işçiyi hastaneye kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 


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