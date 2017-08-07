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Üzüm bağına yuvarlanan traktör çocuklara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te tırla çarpışan ve yol kenarındaki üzüm bağlarına yuvarlanan traktör, oyun oynayan çocukların üzerine devrildi. Kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Üzüm bağına yuvarlanan traktör çocuklara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

07 Ağustos 2017 19:56

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolu Kazaklı köyü yakınlarında Bülent A. yönetimindeki 79 EB 813 plakalı tır ara yoldan çıkan Selman K. yönetimindeki 79 DU 694 plakalı traktörü çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör üzüm bağlarına şarampole yuvarlanırken, üzüm bağlarında oyun oynayan Hamiyet Yılmaz (8), Ömer Alptekin (10) ile Özlem Şahan’a (25) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hamiyet Yılmaz ve Ömer Alptekin, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı Özlem Şahan’ın hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Sürücüler sorgulanmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Mehmet Ali Dağ
 


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